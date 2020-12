BioNTech Aktie: Neues Kursziel!

BioNTech hat in den vergangenen Tagen in Deutschland viel Staub aufgewirbelt. Das Unternehmen ist in der Lage, den Impfstoff ggf. kurz nach Weihnachten bei uns bereits anwenden zu lassen. In Großbritannien und in den USA wird derzeit ebenfalls der Corona-Impfstoff schon verabreicht. Die große Frage lautet aktuell: Wo liegt das neue Kursziel? Denn der Markt bewegt sich vergleichsweise spärlich, so die Meinung der Analysten, die diesen Wert derzeit einschätzen.

Es reichen wenige Überlegungen, um das Potenzial des Titels zu skizzieren. Denn BioNTech und Pfizer wollen gemeinsam im kommenden Jahr 1,3 Milliarden Dosen des praktisch zugelassenen Impfstoffs herstellen. In den darauffolgenden Monaten 2022 dürfte es wahrscheinlich zu weiteren Impfungen kommen, denn die bis dato auf dem Markt ersichtlichen Impfstoffmengen versorgen 2021 noch nicht die ganze Welt.

Wenn das Duo 1,5 Milliarden Dosen verkaufen würde und der Preis bei den aktuell gesetzten 20 Dollar bleibt (19,95 Dollar zahlen die USA für die ersten 100 Millionen Impfstoffdosen), errechnet sich daraus ein möglicher Umsatz von 30 Milliarden Dollar.

Teilen Pfizer und BioNTech sich diesen Umsatz, werden daraus für BioNTech etwa 15 Milliarden Dollar oder 13 Milliarden Euro. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird sich dann auf weniger als 2 belaufen.

Da auch die Gewinnmargen hoch sein dürften, katapultiert sich das Unternehmen im kommenden Jahr aus der dritten oder vierten Reihe direkt in die erste Liga. Dies wiederum rechtfertigt einen immensen Kursanstieg jedenfalls aus Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten.

Die Chartanalysten wissen, dass der Kurs „lediglich“ die Marke von 100 Euro überwinden muss. Dies wäre Voraussetzung für das „Kursziel“ Allzeithoch. Das wiederum war bei etwa 107 Euro erreicht worden. Die Chancen in den kommenden Wochen sind angesichts der zunehmend euphorischen Stimmung jedenfalls nicht schlechter geworden.





