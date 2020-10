BioNTech Aktie: Neues Kursziel!

BioNTech rückt mit jedem Tag einer neuen Ausbruchsituation näher. Zuletzt waren die Notierungen des Unternehmens zwar etwas unter Druck geraten, dennoch konnte sich das Niveau zum Ende der zurückliegenden Woche wieder deutlich in Richtung eines Ausbruchs schieben. Hintergrund des guten Ausblicks ist der Umstand, dass das Unternehmen seine Impfstoff-Studie Phase III noch immer nicht abbrechen musste – dies muss angesichts der Meldepflichten in diesem Segment als gutes Zeichen gelten.

Es sei daran erinnert, dass BioNTech noch in diesem Jahr das gesamte Zulassungsverfahren abschließen möchte und schon die Produktion für den Corona-Impfstoff angekündigt hatte. Zumindest 100 Millionen Impfstoffdosen könnten noch in diesem Jahr hergestellt werden. Sollte es so weit kommen? Die Chancen stehen jedenfalls – da die Tests weiter vorangehen – noch gut. Dies dürfte nicht mehr nur mittelfristig, sondern auch kurzfristig den Kurs des Unternehmens nachhaltig beeinflussen.

BioNTech: 100 Euro als neues Kursziel

Das bisherige Allzeithoch wird bei 92 Euro notiert. Es kann sehr gut sein, dass das Unternehmen im Zuge des Aufwärtstrends dieser Tage bei einem positiven Zuschlag für die Produktion und Zulassung des Impfstoffs das Ziel geradezu überrennt. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen wären bestens.

Denn immerhin kann die Aktie aus Sicht von Analysten darauf verweisen, dass der Impfstoff im Umfang von 100 Millionen Dosen für je 19,95 Dollar schon an die USA verkauft worden ist. Dies deutet das Potenzial aus wirtschaftlicher Sicht an.

Doch auch die technischen Analysten sind – auch kurzfristig – ausgesprochen optimistisch. Denn BioNTech hat alle technischen Indikatoren nach oben gedreht. Das Momentum ist langfristig betrachtet sogar außergewöhnlich stark. Kurzfristig sind selbst die schwächsten technischen Signale mit einem Puffer von mehr als 10 % versehen. Dies sind gute Vorzeichen – auch kurzfristig.

