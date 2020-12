BioNTech Aktie: Milliardengeschäft!

BioNTech hat am Ende der vergangenen Woche unglaublich gute Nachrichten produziert. Die Börsen haben es ignoriert. Nach Meinung von Beobachtern ist es bezüglich des Impfstoffs gegen das Corona-Virus und dessen Verbreitung in den USA mittlerweile „so weit“! Die FDA, die US-Gesundheitsbehörde, wurde mit einer „Empfehlung“ für den Impfstoff aus den Häusern BioNTech / Pfizer konfrontiert.

Wenn es jetzt – in dieser Woche – zu einer Zulassung kommt, wird der Aktienkurs kaum zu halten sein, mutmaßen Beobachter. Denn schon jetzt darf BioNTech sowohl in Großbritannien ausliefern wie auch in Kanada. Kommt jetzt auch die USA hinzu – und ab dem 29. Dezember dann die EU und namentlich Deutschland – werden endlich reale Geschäfte gemacht.

Diese sind dann auch kalkulierbar. BioNTech und Pfizer haben wahrscheinlich einen Preis von fast 20 Dollar pro Dosis und damit annähernd 40 Dollar pro Impfvorgang für einen Empfänger vorgesehen. Dies war mit den USA ausgehandelt.

Das Milliardengeschäft läuft





Das Milliardengeschäft also wird laufen. Die Aktie hat nun am Ende der vergangenen Woche einen Kurs von lediglich 107 Euro erreicht. „Lediglich“ heißt, dass jetzt aus Sicht von charttechnischen Analysten ein ganzer Kurssprung in Richtung von bis zu 150 Euro möglich sei. Jedenfalls ergibt sich auf Basis der aktuellen Erkenntnisse kein Hindernis.

Neben der sehr guten Stimmung bei den allgemeinen Beobachtern und den Charttechnikern fällt auch die starke Bewertung durch die technischen Analysten auf. Diese sehen den Titel derzeit in allen zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Dies bezieht sich auf den GD200, den GD100, den GD90 oder auch das Momentum wie schließlich die relative Stärke nach Levy.

Das verfrühte Weihnachtsgeschenk der Branche der Impfstoff-Hersteller scheint aus dem Hause von BioNTech zu kommen.





