BioNTech Aktie: Macht sich jetzt Angst breit?

Trotz zuletzt positiver Nachrichten fiel der Kurs in den vergangenen 7 Tagen zwischenzeitlich um fast 20 % und notiert aktuell bei rund 71,56 Euro. BioNTechs Kooperationspartner bei der Entwicklung eines Impfstoffes ist das Pharmaunternehmen Pfizer. Dieses verkündete zuletzt, noch Ende Oktober beurteilen zu können, ob der Impfstoff wirkt oder nicht. Diesbezüglich scheinen aktuell alle Weichen auf Erfolg gestellt zu sein, da die Zwischenergebnisse allesamt positiv sind und auch BioNTech die Fördergelder der Bundesregierung dafür nutzt, seine Produktionskapazitäten auszuweiten. Stärkster Konkurrent bleibt hier Moderna, die zeitlich nur knapp hinter BioNTech liegen und 2021 mind. 500 Mio. Impfdosen verteilen wollen. Hierfür schloss Moderna erst gestern einen Vertrag mit Katar ab und erlangte somit Zugriff auf einen wichtigen Absatzmarkt. Dennoch dürfte auf der Nachfrageseite sicherlich genug für beide Unternehmen vorhanden sein. Explodiert der BioNTech Kurs also bald, wenn die Ergebnisse positiv sind und eine Notfallzulassung erfolgt?

Die aktuell hohe Bewertung von über 15 Mrd. Euro scheint kaum gerechtfertigt zu sein, wenn man die Tatsache betrachtet, dass BioNTech innerhalb der 15 Jahre seines Bestehens noch kein einziges eigenes Produkt auf den Markt gebracht hat, sondern lediglich mit Kooperationen Geld erwirtschaftet hat. Im Kooperationsgeschäft sind die erzielbaren Umsätze jedoch deutlich geringer als beim Verkauf einer Blockbuster-Pharmazie.

Die Frage, die sich Anleger nun stellen sollten, lautet also: Rechtfertigt ein Erfolg bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff tatsächlich diese hohe Bewertung? Stehen die zu erwartenden Umsätze in einem gesunden Verhältnis zur Marktkapitalisierung des Unternehmens? Sollte die Suche nach dem Impfstoff noch auf den letzten Metern scheitern, ist diese Frage ohnehin obsolet. Dann wird der Kurs in Nullkommanichts tief abstürzen. Dieser Risiken sollten sich Anleger bewusst sein.

Andreas Quirin

