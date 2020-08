BioNTech-Aktie – Licht und Schatten!

Die Anleger trauen dem Braten nicht so richtig! Die nun vorgelegten Zahlen des Mainzer Biotech-Unternehmens sind keine allzu große Überraschung. Aufgrund von Investitionen und der breit angelegten Studien zum Covid19-Impfstoff steigen die Kosten. Der Verlust betrug im zweiten Quartal 88,3 Millionen Euro nach lediglich 50,1 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Auf der anderen Seite stellte das Unternehmen aber dar, dass aufgrund von Anteilsverkäufen sowie Kooperationsvereinbarungen die Mittel für BioNTech für rund zwei Jahre gesichert sind. Ein durchaus beachtlicher Zeitraum für ein Biotech-Unternehmen!

Die Reaktion des Marktes auf die Zahlen jedoch negativ – und so könnte es für Anleger noch bis Mitte/Ende Oktober eine Durststrecke geben. Denn erst Im Oktober erwartet BioNTech erste klinische Ergebnisse der ausgesprochen wichtigen Phase III-Studie, die über die kurzfristige Zukunft des Unternehmens bestimmen dürfte. Doch grundsätzlich ist das Unternehmen zuversichtlich. So wurden und werden die Kapazitäten zur Produktion eines potenziellen Impfstoffs ausgebaut – Pfizer und BioNTech wollen bei Zulassung noch in 2020 100 und in 2021 1.000 Millionen Impfstoffdosen auf den Markt bringen!

Die 50-Tage-Linie wurde erreicht – ebenso eine Aufwärtstrendlinie. Hier wäre zumindest eine Stabilisierung anzunehmen. Wider Erwarten negativ ein Fall unter die Juli-Tiefs.

