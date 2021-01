BioNTech-Aktie: Kursverluste!

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Biontech gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Bei Biontech fallen die Kurse- vor allem seit dem Start der Impfungen. Warum? Die Entwicklung! Nach Wochen und Monaten der steigenden Kurse sieht es bei BioNTech derzeit etwas mauer aus bei der Kursentwicklung – und das, obwohl die Impfungen in vollem Gange sind. Mit Kursen von zeitweise 72,09 Euro ist das 52-Wochen-Hoch bei 109,48 deutlich entfernt. Hintergrund für die Schwäche scheinen Gewinnmitnahmen zu sein, denn nun, da die Impfungen laufen, wird es wohl so schnell keine neuen Nachrichten aus Mainz geben. Auch die neue Corona-Mutation sowie Probleme bei den Lieferketten könnten den Kurs negativ beeinflussen. Dennoch war der Kurs innerhalb von 12 Monaten um mehr als 160 % gestiegen – der charttechnische Aufwärtstrend könnte sich also fortsetzen. Der Ausblick! Trotz aller Kursverluste werden für das kommende Jahr aber hohe Umsätze erwartet, die allerdings bereits in den Kurs eingepreist sind.

Wie wird es bei BioNTech nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.