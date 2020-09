BioNTech-Aktie: Die Kundschaft steht Schlange!

Der Corona-Impfstoff von BioNTech scheint gute Fortschritte zu machen und befindet sich derzeit in der dritten und letzten Phasen der notwendigen Studien. Die Konzernleitung machte kürzlich Aussichten darauf, dass eine Zulassung im besten Fall noch im Oktober gelingen könnte. Noch dauert es also etwas, bis der Wirkstoff breit verfügbar gemacht werden kann. Das hindert aber nur wenige daran, sich schon mal Gedanken um die Umverteilung zu machen. Unter anderem hat sich die Politik bereits mit dem Thema beschäftigt, kommt dabei bisher aber zu anderen Ergebnissen als einige Ethiker.

So berichtete „RTL“ am Freitag, dass Gesundheitsminister Jens Spahn zuerst vor allem medizinisches Personal impfen lassen möchte, da dieses beruflich bedingt einem Risiko ausgesetzt sei. Eine Gruppe von Ethikern hat jedoch ein ganz anderes Modell entwickelt, bei dem eine besonders faire Verteilung vorgesehen ist. Der Impfstoff soll dabei zunächst Länder mit einer hohen zu erwartenden Todesrate erreichen und solche, bei denen wirtschaftliche Einbußen eher zu Armut der betroffenen Bürger führt. Für die Anleger ist es letzten Endes aber nur bedingt von Interesse, wohin der Impfstoff geht, solange sich genügend Abnehmer finden.

Sollte BioNTech seinen derzeitigen Zeitplan einhalten, dürften die Umsätze in absehbarer Zeit nur so sprudeln. Im Falle der erfolgreichen Zulassung ist an den Börsen mit nicht weniger als Begeisterung und Euphorie zu rechnen, was die Kurse in ungeahnte Höhen katapultieren könnte. Zu diesen phänomenalen Aussichten gesellen sich aber leider ebenso hohe Risiken. Noch besteht die Möglichkeit eines Scheiterns oder einer Verzögerung bei den laufenden Studien. Sollte einer dieser beiden Fälle eintreten, wäre ein enormer Verkaufsdruck bei der BioNTech-Aktie kaum zu vermeiden. Wer hier investiert, braucht deshalb in jedem Fall starke Nerven.





