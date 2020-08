BioNTech-Aktie – Kommt hier bald der Knall?!

Mit einem kleinen Plus präsentiert sich die BioNTech-Aktie zu Wochenbeginn! Allerdings ist die Schwankungsbreite der vergangenen vier Handelstage doch sehr überschaubar. Die Anleger nehmen eine gänzlich abwartende Haltung ein. Der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech tritt auf der Stelle. Zudem wird so ein langfristiger Aufwärtstrend als auch die 50-Tage-Linie getestet. Interessant wäre nun natürlich eine Ablösung von dieser Unterstützungszone. Die Korrektur-Bewegung der letzten Wochen würde so beendet werden. Doch scheinbar fehlen hier einfach die Impulse. Da der Kurs zudem in den letzten Monaten zweimal an der runden 100er-Marke nach unten abgeprallt ist, scheinen die Investoren nun vorsichtiger geworden zu sein!

Trotzdem gilt: Solange die gegenwärtig getestete Aufwärtstrendlinie nicht deutlich nach unten verlassen wird mit Break der 50-Tage-Linie besteht die Chance auf eine Erholung – ein deutlicherer Aufwärtsimpuls wäre sodann mit Break einer Widerstandslinie bei 75$ zu erwarten! Zudem könnte sich aufgrund der bullishen Grundstimmung bei BioNTech ein kurzer Verfall der Kurse als Bärenfalle erweisen! Die Aktie darf aufmerksam beobachtet werden!





