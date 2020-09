BioNTech-Aktie: Kommt es zum Crash?

Nach dem fulminanten Aufstieg der BioNTech-Aktie zu Beginn des Jahres folgte Ende Juli ein fast ebenso rasanter Abstieg. Seit Wochen blicken die Anleger nur noch auf fallende Kurse. Zeitweilige Erholungen konnten diese Entwicklung nicht im Ansatz ausbremsen. Um etwa ein Drittel haben die Kurse sich nun in etwas mehr als einem Monat verschlechtert. Die Aktionäre warten nun ungeduldig darauf, dass es endlich wieder gute Nachrichten geben könnte. Bis zum Wochenende zeichneten sich diese aber leider noch nicht ab. Anders sieht das bei der Konkurrenz aus.

CureVac arbeitet ebenfalls an einem Corona-Impfstoff und konnte sich kürzlich neue Förderungen durch die deutsche Regierung sichern. Insgesamt könnte das Unternehmen bis zum nächsten Jahr zusätzliche 250 Millionen Euro einnehmen. Diese Nachricht sorgte für viel Freude bei den Börsianern. Es dürfte auch dafür gesorgt haben, dass sich mehr und mehr Anleger von ihren BioNTech-Aktien verabschieden und stattdessen beim Konkurrenten einsteigen. Auch wenn es an sich keine schlechte Nachricht für BioNTech ist, so sind die Auswirkungen auf den Kurs dennoch spürbar.

Am Freitag musste die BioNTech-Aktie abermals Federn lassen und stürzte bis zum Abend um weitere 2,2 Prozent in Richtung Kurskeller. Damit verpasst das Papier zum Wochenschluss die 50-Euro-Marke was absolut kein gutes Zeichen ist. In den kommenden Tagen bleibt den Anlegern aber nichts anderes übrig, als weiter auf gute Neuigkeiten zu hoffen. Der Newsflow beherrscht bei Impfstoffentwicklern derzeit alles, wodurch der Charttechnik keine nennenswerte Bedeutung mehr zukommt. Zwar befinden die Studien von BioNTech sich bereits in der dritten und entscheidenden Phase. Das garantiert aber noch lange keinen Erfolg.





