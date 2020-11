BioNTech Aktie: Knall!

BioNTech kann in der neuen Woche für eine große Überraschung und viel Freude sorgen. Das Unternehmen schaffte in der vergangenen Woche zum Beginn einen Knall, als der Impfstoff gegen das Corona-Virus in einem Zwischenschritt vorgestellt wurde – der Impfstoff sei zu 90 % schützend wirksam. Zwei Tage später hatte die EU-Kommission bereits den Liefervertrag abgeschlossen.

Nun sind die Notierungen von BioNTech auch zum Ende der Woche wieder deutlich aufwärts gerichtet. Es sieht indes so aus, als solle der Wert aus einem ganz anderen Grund vor einem entscheidenden Durchmarsch stehen. Halten Sie sich fest…

Es sieht so aus, als solle BioNTech zusammen mit seinem Partner Pfizer nun bei der FDA, der Gesundheitsbehörde in den USA, den Antrag auf Zulassung stellen. Dies wiederum könnte zu einem Erfolg führen. Denn die Zulassungsbehörde hat einen Prozess entwickelt – nicht eigens dieses Verfahrens wegen -, der eine schnelle Zulassung (in einem solchen Notfall) ermöglichen soll.

BioNTech, so die Spekulation vor genau einer Woche, sollte bereits in der darauffolgenden Woche den Zulassungsantrag stellen. Dies könnte also in dieser Woche passieren. Der Effekt wäre wegen der öffentlichen Bekanntgabe dieses Ereignisses sicher enorm. Die Voraussetzungen dafür sind gering: Vereinbart ist offenbar, dass von den 38.900 Teilnehmern (50 % geimpft, 50 % unbewusst nur mit einer Salzlösung versehen) insgesamt 164 Teilnehmer erkrankt sein müssen.

Dann wird ausgewertet, wie viele der Erkrankten geimpft waren, um im Unterschied die Schutzwirkung zu bestimmen. Vor einer Woche wurde gemeldet, es seien 94 Menschen Covid-19-erkrankt. Nun könnte es angesichts der aktuellen Erkrankungswelle und der Temperaturbedingungen etc. recht schnell gehen.

Dann wird der Kurs sich entsprechend entwickeln. Das Kursziel wird enorm sein.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.