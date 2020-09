BioNTech Aktie: Keine Panik!

BioNTech hat am Montagmorgen zum Start des Handelstages leichte Irritationen am Markt ausgelöst. Das Papier startete vorbörslich bereits mit einem erneuten Abschlag von -1,5%. Damit haben sich die Aufwärtssignale der vergangenen Tage aus Sicht der Analysten etwas relativiert. Der Titel ist derzeit in einer Range zwischen 52 und fast 58 Euro etwas gefangen und hätte nach Hoffnung von Investoren wohl einen weiteren Ausbruch schaffen sollen. Keine Panik – denn die aktuellen minimalen Schwankungen sind aus Sicht von Marktanalysten nicht bedeutend.

die Aktie ist und bleibt derzeit im charttechnischen Aufwärtstrend. Der Titel könnte nach Meinung der Berenberg sogar mit dem Kursziel 98 Dollar versehen werden. Dies wiederum würde einen Kurs von mehr als 85 Euro mit sich bringen.

Entscheidend ist hier – und auch für die Berenberg Bank – die Einschätzung zu den Fortschritten rund um den Impfstoff gegen das Corona-Virus. Das Unternehmen hat kürzlich kundgetan, der Impfstoff solle möglichst Ende Oktober / Anfang November zugelassen werden. Auf dieser Basis ist das “große Warten” möglicherweise bald vorbei.

Wenn der Impfstoff tatsächlich in nun vier Wochen zugelassen würde, dann könnte nach den jüngsten Aktivitäten auch die Produktion bald starten. Schließlich konnte BioNTech vor kurzer Zeit erst Produktionskapazitäten von Novartis in Marburg kaufen. Damit dürfte das Unternehmen nach Medienangaben im kommenden Jahr die Produktionskapazitäten sogar auf 1 Mrd. Dosen ausweiten können.

In diesem Sinne ist der Optimismus beträchtlich. Die Aktie ist zwar im Wartemodus – bestätigt sich allerdings der positive Eindruck von Berenberg, kann es schon bald zum Ausbruch kommen. Charttechniker warnen lediglich davor, dass der Wert nicht unter 48 Euro rutschen sollte. Technische Analysten sehen den Titel ohnehin im Aufwärtstrend.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.