BioNTech Aktie: Katastrophe!?

BioNTech hat auf den ersten Blick am Donnerstag eine Katastrophe erlebt. Der Titel des Corona-Impfstoff-Herstellers musste einen Abschlag um satte 6,7 % hinnehmen. Das wiederum deutet mögliche Zweifel am Markt an, was die Wirkweise, die Zulassung oder auch die Nebenwirkungen des Impfstoffs betrifft. Mutmaßlich wird das Problem jedoch heißer gekocht, als es am Ende gegessen sein wird.

BioNTech-Konkurrenz ist gleichfalls stark

Es sieht zunächst so aus, als habe es am Donnerstag nur Gewinnmitnahmen gegeben. Denn eine Nachricht aus dem Unternehmen, die einen derartigen Abschlag rechtfertigen würde, gab es nicht.

Dies wäre nach der Erklärung vom Wochenanfang, wonach immerhin 90 % der Probanden bei der Corona-Studie zum Impfstoff geschützt worden seien, auch überraschend. Bei Lichte betrachtet jedoch tauchen auch Zweifel auf, wenn es um die Signifikanz der Daten geht.

Von den 39.000 Probanden, die gemeldet wurden, sind 94 an Corona erkrankt. Die Probanden erhielten teils den Impfstoff, teils als Kontrollgruppe lediglich Placebos. Eine 90% ige Erfolgsquote würde bedeuten, dass nur 10 Menschen oder etwas weniger mit dem Impfstoff erkrankt seien und der Rest der Kontrollgruppe angehörte.

Die Erfolgsaussagen könnten zumindest nach Meinung von Nicht-Experten des Finanzmarkts möglicherweise noch auf zu dünnem Eis bezüglich beispielsweise verschiedener Altersgruppen etc. stehen. Insofern wäre Misstrauen nicht unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite jedoch sprechen zahlreiche Faktoren für BioNTech.

Gewinnmitnahmen sind nicht unüblich, wenn wie hier Gerüchte umgehen, dass auch die Konkurrenz bald liefern könnte. AstraZeneca, so eines der Gerüchte, würde seinen Impfstoff noch vor Weihnachten zulassen können. Dies jedoch ist keine besonders große Konkurrenz für BioNTech.

BioNTech kann 1,4 Milliarden Dosen im Jahr 2021 produzieren, dies würde für 700 Millionen Menschen reichen. Die Weltbevölkerung umfasst mehr als 7 Milliarden Menschen. Hat der Markt dies einfach übersehen?

Von Frank Holbaum - 13. November 2020

