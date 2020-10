BioNTech Aktie: Kann der Aufwärtsmarsch anhalten?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei BioNTech gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Es sieht noch immer gut aus bei BioNTech, doch nun rückt langsam der Moment der Wahrheit näher, wo sich entscheiden wird, ob die Hoffnungen der Anleger berechtigt waren. Die Entwicklung! Bei BioNTech liegen die aktuellen Hoffnungen auf der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus, doch dies bedeutet auch einen enormen Druck. Denn was, wenn der Impfstoff nicht den gewünschten Erfolg bringt? Zwar ist der Aufwärtstrend bisher deutlich. Doch gleichzeitig bleibt das Risiko bestehen, dass die Zulassung verweigert wird oder die Konkurrenz noch schneller ist. Immerhin aber könnte der Impfstoff in den nächsten Monaten hinreichend oft produziert werden, denn es wurden neue Produktionsanlagen von Novartis übernommen. Die Analystenmeinungen! In den letzten 12 Monaten gab es von Analysten 7 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Bewertungen, doch im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das mittlere Kursziel beträgt 40,67 USD. Der Ausblick! Nun muss sich zeigen, wie es mit den klinischen Tests des Impfstoffes sowie mit der Zulassung weitergeht. Kann BioNTech wirklich auf insgesamt 1 Milliarden Impsftoffdosen im nächsten Jahr kommen? Es bleibt spannend.

Wie wird es bei BioNTech nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





