BioNTech – Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Name BioNTech ist seit Wochen, ja Monaten in aller Munde — demnächst auch in Millionen Oberarmen. Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Montag grünes Licht für den gemeinsam mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff gegeben hatte, soll schon heute die Auslieferung in der EU starten. Am 27. Dezember beginnen in Deutschland die ersten Impfungen.

Die festgestellten Mutationen des Virus bereiten inzwischen zusätzliche Sorge. Doch BioNTech konnte jetzt zumindest beruhigen. Der Impfstoff-Hersteller zeigt sich zuversichtlich, dass das Vakzin auch gegen die Mutation, die bis zu 70 Prozent ansteckender sein soll, hilft. Notfalls könne es in nur wenigen Wochen umgearbeitet und an die neue Lage angepasst werden.

Nachfrage ohne Ende





Bis zum Jahresende will BioNTech 12,5 Millionen Dosen für die EU bereitstellen. Gemeinsam mit dem amerikanischen Kooperationspartner Pfizer will das Unternehmen aus Mainz noch in diesem Jahr bis zu 50 Millionen weitere Dosen produzieren. Für 2021 sind sogar 1,3 Milliarden denkbar. Und laut BioNTech könne die Produktion weiter aufgestockt werden, voraussichtlich auch im deutschen Marburg.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BioNTech?

Selten zuvor wurde ein Produkt weltweit so herbeigesehnt worden wie dieser Impfstoff. Biontech-Chef Sahin geht davon aus, dass Corona noch in den kommenden zehn Jahren Thema bleiben wird, beispielsweise durch lokale Ausbrüche. Genug zu tun also für das deutsche Biotech-Unternehmen…

Kursverluste trotz guter Nachrichten





Trotz der optimistischen Töne schloss das Papier von BioNTech am Dienstag im Xetra-Handel fast 5,5 Prozent leichter — ein Trend, der schon in den vergangenen Tagen zu beobachten war. Gut möglich, dass der eine oder andere Anleger nach den Kurssprüngen der jüngeren Vergangenheit einfach mal Gewinne mitgenommen hat. Die aktuelle Zulassung des Impfstoffs in der EU dürfte jedenfalls schon “eingepreist” sein, wie es im Börsenjargon heißt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.