BioNTech-Aktie: Jetzt geht es um alles!

Geht es um eine baldige Zulassung für einen Corona-Impfstoff, dürfte das Mainzer Unternehmen BioNTech derzeit einer der größten Hoffnungsträger überhaupt sein. Die Konzernleitung berichtete mehrfach von hervorragenden Ergebnissen und leitete eigenen Angaben zufolge bereits die Massenproduktion ein, um der enormen Nachfrage gerecht werden zu können. Es hieß sogar, man sei kurz davor, „der Pandemie ein Ende zu bereiten“. Mit etwas Glück könnte es noch im Oktober oder November zu einer endgültigen Zulassung kommen. Sicher ist noch nichts, die Anleger sind dieser Tage aber anscheinend bester Dinge.

Die Kursbewegungen bei der BioNTech-Aktie sprechen aktuell eine klare Sprache. Am Dienstag ging es für den Titel um knapp 4,3 Prozent aufwärts auf 78,80 Euro. Nach der eher enttäuschenden Performance im September bildet sich wieder ein sehr deutlicher Aufwärtstrend. Trotz der an und für sich hervorragenden Aussichten ist ein Investment in das Biotech-Unternehmen aber nicht ohne Risiko. Schließlich kann auch auf den letzten Metern noch etwas schiefgehen, was den Zeitplan wieder durcheinander bringen könnte. Die Aktie bleibt damit eine hoch spekulative Angelegenheit. Ob sich ein Einstieg zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch lohnt, muss deshalb wohl jeder für sich selbst entscheiden.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

