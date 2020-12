BioNTech-Aktie: Jetzt geht es los!!

Lange Zeit hat die Welt auf den heutigen Tag gewartet. Laut mehreren Medienberichten findet am Dienstag in Großbritannien der sogenannte V-Day statt. Zum ersten Mal sollen im großen Stil Impfungen gegen das Coronavirus stattfinden, welches die Menschheit nun schon seit knapp einem Jahr in Atem hält. Die ersten Boxen mit Impfstoffen sollen wohl schon in den Krankenhäusern im Land eingetroffen sein. Diese stammen von BioNtech und Pfizer, welche als erste offiziell eine Zulassung von den zuständigen Behörden erhielten. Zunächst sollen besonders gefährdete Menschen sowie Mitarbeiter im medizinischen Bereich den Impfstoff erhalten.

Es handelt sich dabei aber lediglich um den ersten Schritt auf einem langen Weg. Experten gehen davon aus, dass noch Monate vergehen werden, bis Impfstoffe breit verfügbar sind und einem Großteil der Bevölkerung verabreicht werden können. Damit einher geht auch, dass wohl noch bis weit ins kommende Jahr hinein Beschränkungen gelten werden, die trotz Impfstoffen im schlimmsten Fall ein einem Lockdown enden könnten. Dennoch sprach NHS-Chef Stephen Powis gegenüber Vertretern der Medien bereits vom „Anfang vom Ende“. Der Optimismus ist also groß und noch nie schien ein Ende der Pandemie so nahe wie jetzt.

Das sorgt auch an der Börse für Feierstimmung. BioNTech sicher sich mit seinen Forschungserfolgen nicht nur viel Dankbarkeit in der Politik, sondern auch Aussichten auf astronomische Umsätze. Genau mit solchen dürften viele der Anleger rechnen, welche die BioNTech-Aktie am Montag um 4,84 Prozent in die Höhe katapultierten. Das Plus zu Beginn der neuen Woche ermöglichte einen Sprung über die 100-Euro-Marke. Für Ende Dezember wird nun auch in weiteren EU-Staaten eine Zulassung erwartet. Sollte diese wie erwartet kommen, dürfte das noch einmal für den nächsten Kursschub sorgen. Allerdings müssen die Aktionäre sich quasi ständig auf mögliche kurzfristige Korrekturen einstellen. Spekulanten sind bei der BioNTech-Aktie sehr aktiv und verursachen durch Gewinnmitnahmen immer wieder heftige Gegenbewegungen inmitten des aktuellen Aufwärtstrends.





