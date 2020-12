BioNTech Aktie: Jetzt geht alles Schlag auf Schlag!

Geht es noch im Dezember los? BioNTech und Pfizer haben bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA einen Antrag auf eine bedingte Marktzulassung für ihren Corona-Impfstoff eingereicht. Wie beide Unternehmen mitteilten, könnte das mRNA-Vakzin somit noch vor Jahresende zum Einsatz kommen.

Sobald eine Zulassung vorliege, könne der Impfstoff „innerhalb von wenigen Stunden“ ausgeliefert werden, so BioNTech-Manager Sierk Poetting am Dienstag. „Wir haben auf Halde produziert und alles, was da ist, kann innerhalb von wenigen Stunden verteilt werden.“

Spätestens bis zum 29. Dezember will die EMA ihre Bewertung zum Ende bringen. Die EU-Kommission will anschließend binnen weniger Tage den Weg endgültig freimachen. Damit wäre das BioNTech-Präparat der erste in Europa zugelassene Impfstoff. Bezüglich des Konkurrenzprodukts von Moderna will die EMA bis zum 12. Januar eine Entscheidung treffen. Für den 11. Dezember hat die Behörde übrigens ein virtuelles öffentliches Treffen anberaumt, um nähere Informationen zum Zulassungsprozess zu verbreiten.

„Mit dem heutigen Tag erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in unseren Bemühungen, diese schwere Krise zu bekämpfen“, sagte Pfizer-Boss Albert Bourla. Bei der US-Behörde FDA hatten BioNTech und Pfizer bereits am 20. November einen Antrag zur Notfallzulassung eingereicht. Die Firmen rechnen hier mit einer Entscheidung bis Mitte Dezember.

Neben der EMA und der FDA haben BioNTech und Pfizer auch eine Genehmigung bei der britischen Behörde MHRA eingereicht. Einreichungsprozesse zum Beispiel in Kanada, Australien und Japan wurden ebenfalls eingeläutet. Weitere Anträge bei Zulassungsbehörden seien in Kürze geplant, so die Unternehmen. BioNTech und Pfizer wollen noch im laufenden Jahr 50 Millionen Impfdosen produzieren. 2021 sollen es bis zu 1,3 Milliarden sein.





