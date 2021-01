BioNTech-Aktie: Ist das nur der Anfang?

Der Corona-Impfstoff ist der erste große Wurf des bis 2020 noch weitgehend unbekannten Biotech-Unternehmens BioNTech. Kaum ein anderes Produkt sorgte in den vergangenen Monaten für derartig viele Schlagzeilen und auch bei der Nachfrage werden sämtliche Rekorde übertroffen. Allerdings soll es nicht der einzige Erfolg bleiben.

Die Investoren haben schon jetzt große Pläne für die langfristige Zukunft, wie einem Interview im „manager magazin“ zu entnehmen ist. Demnach soll in den kommenden Jahren ein großer Pharmakonzern aus dem noch eher überschaubaren Mainzer Unternehmen entstehen. Dabei sollen selbstentwickelte Produkte weiterhin eine große Rolle spielen.

Der Corona-Impfstoff war für BioNTech eigentlich eher eine Ausnahme. Ursprünglich forschten die Verantwortlichen vor allem an Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten, wobei mehr oder weniger zufällig die gleiche mRNA-Technik zum Einsatz kommt, die jetzt auch im Kampf gegen Corona helfen soll.

Die Geldgeber wollen in der Zeit nach Corona wieder verstärkt auf Krebstherapien setzen, Infektionskrankheiten jedoch weiterhin im Auge behalten. Unter dem Strich wird sich der Biotech-Konzern zahlreichen großen Herausforderungen der Menschheit stellen und erfreut sich dabei über tatkräftige Unterstützung von Seiten der Investoren.

Die ambitionierten Ziele der Geldgeber kommen bei den Anlegern gut an und sorgten am Donnerstag für Kursgewinne von respektablen 2,7 Prozent. Das hilft dabei, den Kurssturz von Anfang Januar wieder etwas mehr abzufedern, wenngleich die BioNTech-Aktie mit 87,60 Euro weiterhin von ehemaligen Höchstständen ein gutes Stück entfernt ist. Es scheint aber, als würden die Aktionäre wieder etwas mutiger in die Zukunft blicken.

Letztlich bleibt der Titel jedoch sehr spekulativ. Sich hohe Ziele zu setzen ist das eine. Diese dann auch zu erreichen, ist aber ein völliges anderes Thema. Es ist BioNTech nur zu wünschen, dass in dieser Hinsicht künftig möglichst viele Erfolge gefeiert werden können. Den Aktionären versprechen kann das jedoch niemand.





