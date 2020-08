BioNTech Aktie: Ist das nun die Trendwende?

Der schleichende Niedergang der Aktie von BioNTech hatte bereits Ende Juli begonnen – und setzte sich nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am Dienstag ungemindert fort. Die Papiere des Mainzer Unternehmens, das gemeinsam mit Partnern seit Jahresbeginn an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht, gaben von rund 94 Euro auf nur noch 58,91 Euro am Mittwoch in Frankfurt zum Handelsschluss ab. Und doch gibt es nun einen Hoffnungsschimmer bei BioNTech: Am Handelsplatz Stuttgart dreht die Aktie am frühen Donnerstagmorgen leicht ins Plus, Berlin und München folgten. Ist das nun die Trendwende?

Kurze Antwort: Seriös abzuschätzen ist bei BioNTech derzeit gar nichts, der Kurs ging bereits wenig später wieder zurück. Zu sehr ist die Firma in der Außenwahrnehmung ohnehin vom Erfolg des Impfstoffes BNT162 gegen Covid-19 abhängig. Dass der Umsatz im zweiten Quartal auf 41,8 Millionen Euro verglichen mit 2019 um mehr als 60 Prozent stieg, spielt aktuell nur eine untergeordnete Rolle. Das gilt auch für den Nettoverlust, der bei BioNTech zwischen April und Juni von 50,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf nun 88,3 Millionen Euro anschwoll. Keine Überraschung: Für das am 30. Juni 2020 endende Quartal betrugen die Kosten für Forschung und Entwicklung 95,2 Millionen Euro gegenüber nur 53,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal, so die Mitteilung. Dieser Anstieg sei im Wesentlichen auf die höhere Mitarbeiterzahl sowie Mehrausgaben für Dienstleistungen im Forschungsbereich zurückzuführen, „besonders in Bezug auf unser BNT162-Programm“, so die Erklärung des Unternehmens.

Dass die Anleger bislang enttäuscht reagierten, lässt sich rational also kaum erklären. Das würde für einen Kursanstieg allerdings genauso gelten. Die BioNTech-Aktie bleibt noch lange Zeit ein reines Spekulationsobjekt, ganz gleich was die Entwicklung von patientenindividuellen Immuntherapien zur Behandlung von Krebs oder für andere Infektionskrankheiten für Ergebnisse aufweisen. BioNTech wird aktuell am möglichen Corona-Impfstoff bewertet, und hat in diesem Zusammenhang zwar bereits einige Hürden genommen. Längst befindet sich etwa ein BNT162-Impfstoffkandidat gegen COVID-19 in der klinischen Testung mit bis zu 30.000 Probanden. Allerdings: Erste Ergebnisse erwarten BioNTech und Partner Pfizer im Oktober 2020. Von diesen hängt börsentechnisch im Prinzip alles ab.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.