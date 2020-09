BioNTech Aktie: Ist das die Rettung?

Die Anleger von BioNTech kommen dieser Tage kaum zur Ruhe. Bei dem Titel wechseln sich enorme Kurssprünge mit ebenso drastischen Verlustbewegungen in schneller Folge ab. Zuletzt blickten die Aktionäre tagelang auf rote Vorzeichen, wodurch die Kurse schlussendlich unter die wichtige Marke von 50 Euro fielen. Manch einer sah damit schon den Crash kommen, doch am Mittwoch meldeten sich die Bullen noch einmal zurück. Bis zum Handel am Nachmittag konnten sie noch einmal für ein Plus von knapp vier Prozent sorgen. Der Kampf um die 50-Euro-Marke geht damit nun in die zweite Runde.

Trotz aller Bemühungen scheinen die Bullen weiterhin im Nachteil zu sein. Die errungenen Kursgewinne schrumpften bis zum Abend immer weiter. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels befand der Kurs sich nur noch bei 49,66 Euro. Aus charttechnischer Sicht spricht damit alles für eine Fortsetzung der Verlustwelle. Das allein ist aber noch kein Grund, um die BioNTech-Aktie bereits vollständig abzuschreiben. Dafür ist das Papier viel zu abhängig von der Nachrichtenlage, die sich gerne mal über Nacht komplett umkrempeln kann. Es wird also so schnell nicht langweilige werden.

Alles steht und fällt letztlich mit dem in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff. Grundsätzlich gilt BioNTech in diesem Bereich als eines der aussichtsreichsten Unternehmen überhaupt, da bereits späte Phasen der Studien erreicht werden konnten. Allerdings kann es auch kurz vor der Zielgeraden noch zu einem Totalausfall kommen. Aufgrund dieses enormen Risikos gleicht eine Investition zu weiten Teilen einem Glücksspiel, was wiederum Spekulanten magisch anzieht. Auf absehbare Zeit werden wir uns daher mit einer hohen Volatilität anfreunden müssen. Dass der Biotech-Konzern letztlich einen der vorderen Plätze im Rennen um einen Corona-Impfstoff erringen kann, das lässt sich nur hoffen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.