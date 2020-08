BioNTech-Aktie - Impfstoff schon Ende 2020?

Japan bestellt 120 Millionen Impfstoffdosen gegen Covid19 bei BioNTech – und die Aktie interessiert das nicht! Dabei ist die Meldung aus den kooperierenden Unternehmen Pfizer und BioNTech positiv! Neben Großbritannien und den USA ist Japan der dritte große Abnehmer für einen potenziellen Impfstoff! Das Ganze zwar unter dem Vorbehalt der Wirksamkeit und Zulassung des Impfstoffs, doch die Unternehmen sehen sich auf Kurs!

So haben Pfizer und BioNTech Anfang der Woche mitgeteilt, dass die Phase 2/3 mit Tests an weltweit rund 30.000 Personen angelaufen ist. So erwartet das Management die Chance einer Beantragung der Zulassung im Oktober 2020. Und will die ersten 100 Millionen Impfstoffdosen bis Ende 2020 produzieren! Sollte sich dieses Szenario entwickeln, ist hier Potenzial für die Aktie zu erwarten! Auch der Gesamtmarkt, vor allem die Reise- und Touristikaktien dürften bei einer zu erwartenden Zulassung eines Covid19-Impfstoffs eine kräftige Erholung vollführen!

Die Luft ist kurzfristig raus. Doch die Wochenkerzen sind im Aufwärtstrend! Rücksetzer finden Unterstützung. Und neue Tops könnten Kursziele von 150$ im ersten Schritt, sodann auch 200$ offerieren. Das absolute Best-Case-Szenario wäre die obere Begrenzung eines Aufwärtstrendkanals, der bei 300$ verläuft!

