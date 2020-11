BioNTech-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Lange Zeit warteten die Anleger auf die Nachricht, welche BioNTech am Montag endlich verkündete. Das Unternehmen präsentierte Daten aus den laufenden Phase-III-Studien zu einem Corona-Impfstoff. Die können sich mehr als sehen lassen. Unabhängige Experten bescheinigen dem Wirkstoff einen 90-prozentigen Schutz vor dem Corona-Impfstoff. Mit diesen Ergebnissen in der Hinterhand soll jetzt schon bald die Notfall-Zulassung in den USA beantragt werden. Diese Neuigkeiten sorgen rund um den Globus für Hoffnungen darauf, dass die Welt irgendwann endlich wieder zur Normalität zurückkehren kann. Bedeutende Entwicklungen waren auch an der Börse zu spüren.

Am frühen Nachmittag kannte die Euphorie der Anleger zunächst kein Halten. Die BioNTech-Aktie schoss zeitweise um mehr als 25 Prozent in die Höhe und konnte im Hoch am bisherigen Allzeit-Hoch kratzen. Das hielt sich zwar nicht über den gesamten Tag. Unter dem Strich blieb aber ein Zugewinn von gut 15 Prozent, was sich mehr als sehen lassen kann. Am Dienstag startet der Titel nun mit satten 89,52 Euro. Ein solches Niveau gab es schon seit dem Sommer nicht mehr zu bewundern. Vieles spricht dafür, dass die Zugewinne sich über längere Zeit halten können. Vielleicht bekommen wir sogar eine neue Rallye zu Gesicht.

Mit den neuen Studiendaten im Rücken gibt es nur wenig, was der BioNTech-Aktie ernsthaft etwas anhaben könnte. Für den Moment dürften Gewinnmitnahmen das größte Risiko für den kurzfristigen Kursverlauf darstellen. Selbst wenn wir solche zu sehen bekommen, werden diese den langfristigen Aufwärtstrend aber kaum stoppen können. Die möglichen Umsätze mit einem Corona-Impfstoff sprengen jegliche Vorstellungskraft. Es sei aber gesagt, dass es bisher noch nicht zu einer endgültigen Zulassung gekommen ist. Ein gewisses Restrisiko für die Aktionäre bleibt also immer noch bestehen. Es soll aber in keiner Weise unterschlagen werden, dass BioNTech jetzt einen wichtigen und großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht hat. Das dürfen die Anleger ruhig auch honorieren.





