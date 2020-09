BioNTech-Aktie: Hat das Warten jetzt ein Ende?

BioNTech ist derzeit einer der größten Hoffnungsträger. Das gilt nicht nur an der Börse, sondern in quasi sämtlichen Bereichen. Die Forschung und Entwicklung an einem Corona-Impfstoff macht in Mainz gute Fortschritte und nicht wenige hoffen darauf, dass es noch in diesem Jahr zu einer Zulassung und der Herstellung erster Impfdosen kommen könnte. Wenngleich es in den letzten Wochen gute Anzeichen für ein solches Szenario gab, so ist der Erfolgsfall noch lange nicht garantiert. Es gibt noch viel, was schief gehen kann, sodass auf absehbare Zeit für genügend Spannung gesorgt sein dürfte.

Zuletzt ist es um BioNTech eher ruhig geworden. Neue Meldungen rund um die laufenden Phase-III-Studien des Coronaimpfstoffes gab es in den vergangenen Tagen keine mehr zu hören. Das klingt im ersten Moment nicht nach einem Weltuntergang. An der Börse macht sich aber zunehmend Ungeduld breit. Wann immer es keine Neuigkeiten gibt, tendiert die BioNTech-Aktie dazu, sich in Richtung Süden zu entwickeln. So war es auch in der vergangenen Woche der Fall und bisher gibt es keine ernsthaften Anzeichen einer Erholung. Mittlerweile hat das Papier sich seit dem Hoch im Juli schon um etwa ein Drittel verschlechtert.

Obwohl es am Dienstag mal wieder keine Neuigkeiten zu verkünden gab, konnten die Anleger sich endlich einmal wieder über grüne Vorzeichen freuen. Bis zum Nachmittag konnte die BioNTech-Aktie sich um immerhin 1,6 Prozent verbessern. Das alleine reicht freilich noch nicht aus, um die Käufer bereits wieder in einen Freudentaumel zu versetzen. Zumindest ist es nach der letzten Korrektur aber so etwas wie ein Hoffnungsschimmer. Charttechnik und Co. bleiben bei BioNTech aber weiterhin ganz klar im Hintergrund und es wird wohl in erster Linie der Newsflow sein, welcher nun frische Signale versenden kann.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.