BioNTech Aktie: Hammer – Folgt der Durchbruch?

Keine Frage: Spätestens seit Beginn der Corona-Krise gehört die BioNTech zu einer der spannendsten Aktien am Markt. Fast täglich gibt es dabei News zum Unternehmen. Das führt folglich dazu, dass die Aktie teils großen Schwankungen unterliegt. Doch die Aktie ist seitdem ersten Listing an der Börse vor knapp einem Jahr eine Erfolgsgeschichte. So beträgt die Wertsteigerung seitdem IPO unfassbare 515 Prozent!

Ihr Allzeithoch bei 87,78 EUR erreichte die Aktie Ende Juli. Und die Chancen stehen gut, dass noch im aktuellen Monat der Break erfolgt. So befindet sich die BioNTech Aktie seit Anfang September in einem starken Aufwärtstrend. Rückenwind bekam die Aktie dabei Ende September durch kreuzen der 38-Tage-Linie (GD38) nach oben hin. Seither beträgt der Kurszuwachs rund 66 Prozent.

Zwischenzeitlich bestand die Sorge, dass die Aktie an einem kleinen Widerstandsbereich bei rund 60 EUR scheitert. Doch im Nachhinein waren die Sorgen unbegründet. Denn die Aktie konnte den charttechnischen Widerstand zum Monatsbeginn überwinden. Derweil deutet vieles darauf hin, dass der Oktober hinsichtlich der Kursrendite einer der erfolgreichsten Monate wird. Obwohl noch rund zwei Handelswochen vor uns liegen, konnte die BioNTech Aktie schon um fast 30 Prozent steigen. Indes ist der Abstand zum Allzeithoch erfreulicherweise wieder auf wenige Prozent geschmolzen.

Aktuell liegen 11 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie von den Analysten 5-mal ein ‘Buy’-Rating. Darüber hinaus gibt es 5 ‘Hold’-Ratings und 1 ‘Underweight’-Rating. Aber leider beträgt das durchschnittliche Kursziel momentan nur 74,24 USD (63,37 EUR). Bevor es ein Update seitens der Analysten gibt, besteht aktuell gemäß dem Analystenkonsens ein Downside-Potenzial von rund 21 Prozent. Das höchste Kursziel mit 100 USD (85,38 EUR) stimmt uns da schon eher positiv.

