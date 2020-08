BioNTech Aktie: Guter Griff?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um BioNTech steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Derzeit stellt sich bei BioNTech die Frage, ob es weiter so positiv aussehen wird oder ob die aktuelle Konsolidierung eine Trendwende nach unten auslöst. Die Entwicklung! Zwar sieht es insgesamt im Biotechnologie-Sektor derzeit recht vielversprechend aus, doch es scheint, dass der Sektor sich zu stark darauf verlässt, entsprechende Impfstoffe oder Wirkstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln. Sollte dies in absehbarer Zeit nicht gelingen, dann könnten die Titel massiv verkauft und abgestraft werden. Laut der Zahlen sind bei BioNTech in den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres Umsätze von 69,4 Millionen Euro erwirtschaftet worden – das ist ein Plus von über 17 Millionen Euro. Allerdings sind die Kosten für die Abteilung Forschung und Entwicklung stark angestiegen -von 110,6 Millionen Euro in 2019 auf aktuell 160,3 Millionen Euro. Der Nettoverlust stieg auf 141,7 Millionen Euro, von im Vorjahr 90,8 Millionen Euro. Der Ausblick! Es kommt nun darauf an, ob die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus erfolgreich ist, denn dann könnten hohe Umsätze und Gewinne erwirtschaftet werden, denn gemeinsam mit dem Partner Pfizer gibt es einen Auftrag von der US-Regierung über zunächst 100 Millionen Impfdosen, später dann 500 Millionen Impfstoff-Dosen.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.





