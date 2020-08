BioNTech-Aktie – Gut unterstützt! Jetzt kaufen?

So richtig vom Hocker gehauen haben die letzten Daten von BioNTech die Anleger nicht! Die Aktien des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech sind mit leichten Verlusten direkt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen gefallen. Doch relevant ist nun, dass sich in den vergangenen drei Handelstagen keine weiteren Kursverluste eingestellt haben. Die Aktie tritt auf der Stelle und bildete so im Kursverlauf auf US-Dollar-Basis drei kleine Tageskerzen aus. Eine Range im sehr kurzfristigen Bild. Ein Ausbruch aus der Range der jüngsten drei Tageskerze wäre somit die Chance auf ein erstes Richtungssignal. Zudem darf positiv interpretiert werden, dass der Kurs sich an der 50-Tage-Linie UND an einem langfristigen Aufwärtstrend stabilisieren! Eher negativ wäre natürlich ein neues Tief – grundsätzlich dürften aber weitere Rücksetzer eher auf Kaufinteresse treffen!

Nun werden die Titel jedoch nicht nur an das Nasdaq gehandelt. Im deutschen Handel auf Euro-Basis hat sich innerhalb der Range der letzten Tage ein kleiner Hammer ausgebildet – ein potenzielles Trendwendemuster. Somit wäre eine Ablösung von der gegenwärtig getesteten Unterstützungszone ein positives Signal und der kleine Hammer würde gar bestätigt werden – im sehr kurzfristigen Chartbild ein entsprechend sehr kurzfristiges Signal.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.