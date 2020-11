BioNTech Aktie: Geht ihr die Luft aus?

Eben noch galt die BioNTech Aktie als Liebling der Börsianer. Doch seitdem Konkurrent Moderna ebenfalls einen baldigen Corona-Impfstoff in Aussicht gestellt hat, ist diese Liebe etwas abgekühlt. Zu Unrecht, findet die Privatbank Berenberg. Demnach hält deren Analyst Zhiqiang Shu den jüngsten Kursrutsch der BioNTech Aktie für überzogen. Die Anleger, so sein Rat, sollten die momentane Kursschwäche des Wertpapiers stattdessen zum Kauf nutzen. Daher bekam die BioNTech Aktie ein klares „Buy“. Das berichtete kürzlich das Finanzportal „boerse.de“.

Mit den Stärken und Schwächen der BioNTech-Aktie setzte sich auch das Portal The Motley Fool auf „fool.de“ auseinander. Einerseits sei es klar, dass das Unternehmen BioNTech als Hersteller eines aussichtsreichen Corona-Impfstoffs eine lukrative Investition darstelle. Andererseits seien die möglichen Gewinne bei der derzeitigen Bewertung der BioNTech Aktie wohl schon eingepreist. Einerseits sei es sympathisch, dass es sich bei BioNTech um ein familiengeführtes Unternehmen handle, deren Chefs tatsächlich etwas von der Materie verstünden. Außerdem würden diese in der Regel nicht dazu neigen, Entscheidungen zu treffen, die nur einem kurzfristigen Kursfeuerwerk der BioNTech Aktie dienen. Andererseits müsste man schon genauer hinsehen, wie die Eigentümerverhältnisse der BioNTech Aktie tatsächlich sind. Und siehe da: Über die Mehrheit der Aktien verfügten die Unternehmensgründer nicht. Das könnte problematisch sein. Daher lasse sich allenfalls ein gemischtes Urteil hinsichtlich der weiteren Börsen-Karriere der BioNTech Aktie fällen, so das Fazit.





