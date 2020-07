BioNTech-Aktie - Gap stützt - jetzt einsammeln oder abwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Die Luft ist raus – die Phantasie bei den Aktien von BioNTech hat gelitten. Der Freudensprung an die runde 100$ ist verflogen – der Wert mit einem klaren Rücksetzer! Doch aus charttechnischer Sicht scheint sich nun die Möglichkeit einer Stabilisierung zu ergeben. Denn noch Mitte Juli sprangen die Titel von BioNTech über einen bis dahin gültigen Widerstandsbereich bei rund 75$ aufwärts – und bildeten dabei ein kleines Gap, eine Kurslücke!

Aus Widerstand wird Unterstützung!

Kurslücken, die aufwärts gerichtet sind, zeigen hierbei eine plötzliche Stimmungsverbesserung im Markt für einen Wert an – und generieren zudem eine Unterstützungszone! Zudem liegt hier ein sogenannter Polaritätswechsel vor – aus einem vorherigen Widerstand wird nun eine Unterstützung! Damit besteht nun die Chance, dass der jüngste Rücksetzer im Bereich der runden Marke von 80$ bis zur Unterkante des Gaps bei 71,29$ auf deutliche Kaufneigung trifft – hier könnten die Optimisten gewillt sein, den Wert aufzufangen. In Erwartung neuer positiver Meldungen zum Impfstoff gegen Covid19. Denn nur eine solche Meldung dürfte den Wert nochmals über die 100$ pushen mit der Chance auf weitere Zugewinne in Richtung 150$.

