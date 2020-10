BioNTech-Aktie: Für Nachfrage ist gesorgt!

Mit sehr ambitionierten Zielen arbeitet BioNTech derzeit rund um die Uhr an einem Impfstoff, welcher die Corona-Pandemie ein für allemal besiegen soll. Eben dieses Vorhaben beflügelte im laufenden Jahr die Fantasie der Anleger und mit der Aktie des Biotech-Unternehmens aus Mainz ging es in atemberaubendem Tempo in bisher ungeahnte Höhen. Ganz überzeugt sind noch nicht alle von dem Papier und viele Zweifler warnen vor der Zeit nach Corona und damit einhergehenden massiven Kursverlusten. Ganz verkehrt sind solche Mahnungen nicht, bisher ist allerdings noch nicht abzusehen, ob und wann die Welt wieder wie vor der Pandemie aussehen wird.

Selbst wenn ein Impfstoff zugelassen und in Massen produziert wird, so dürfte es nach Ansicht von Experten eher Jahre als Monate dauern, bis die Bevölkerung gänzlich immun gegenüber Covid-19 geworden ist. Mehr als genug Zeit also, um mit einem Impfstoff beträchtliche Summen an Land zu ziehen. Aufgrund der riesigen Nachfrage muss der noch nicht einmal besonders teuer sein. Im Rennen um die Zulassung befindet BioNTech sich dabei in der komfortablen Situation, seinen Mitbewerbern ein nicht unwesentliches Stück voraus zu sein.

Dass es jetzt schon seit Monaten sehr gut bei BioNTech läuft, blieb an der Börse nicht unbemerkt. Zwar hatte die Aktie des Unternehmens immer wieder mit recht deutlichen Korrekturen zu kämpfen, das ist bei derart spekulativen Anteilen aber ganz normal. Am Montag schien sich wieder vorsichtiger Optimismus zu verbreiten. Zumindest konnten die Kurse um immerhin 0,7 Prozent zulegen. Was die nächsten Tage und Wochen bringen, wird vor allem von der Nachrichtenlage abhängen. Leider lässt diese sich kaum präzise vorhersagen.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

