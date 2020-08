BioNTech Aktie: Feierabend?

BioNTech könnte in dieser Woche unmittelbar zum Problem für Investoren werden. Die Daten in den vergangenen Tagen vor der neuen Woche waren so schlecht, dass die Chance auf einen Ausbruch nach oben deutlich geringer geworden ist. Wenn eine bestimmte Situation eintritt, dann allerdings könnte die Werte sich in Richtung des Kursziels von 70 bis 80 Euro wieder aufwärts bewegen.

CureVac nimmt alle Aufmerksamkeit auf sich

Bis dato hat sich in den vergangenen Wochen für das Unternehmen von BioNTech noch nichts geändert. Die Phase III bei der Analyse der Verträglichkeit und der Wirksamkeit des Impfstoffes gegen das Corona-Virus läuft. Die Aktie selbst aber hat zuletzt massive Einschnitte erleben müssen. Zuletzt war es vor Beginn des Wochenendes um 3,5 % abwärts gegangen.

Das heißt: Jetzt genau ist der Punkt erreicht, an dem das Unternehmen wohl vor allem von charttechnisch orientierten Investoren verkauft werden könnte. 60 Euro sind eine bedeutende Abwärts-Unterstützungslinie gewesen. Dementsprechend könnte es in den kommenden Tagen zu einem weiteren Abverkauf kommen.

Neue Nachrichten werden aktuell nicht erwartet. BioNTech möchte für den Impfstoff, der zusammen mit dem Kooperationspartner Pfizer entwickelt wird, möglichst im Oktober noch eine Zulassung erhalten. Wie die Testreihen mit nun 30.000 Probanden allerdings laufen, weiß niemand.

Vor diesem Hintergrund ist der jüngste Abwärtstrend ein Alarmzeichen. Wenn die Notierungen das Niveau nicht mehr halten können, sind sogar 50 Euro als nächste Testgrenze denkbar, so die Chartanalysten. CureVac, der Konkurrent aus Tübingen, hat durch den jüngsten Börsengang an der Nasdaq in den USA die Aufmerksamkeit nun deutlich auf sich gezogen.

Das Unternehmen könnte vor allem deshalb in Bedrängnis kommen, weil auch die technischen Signale nun deutlich schlechter werden – die relative Stärke nach Levy ist kurzfristig negativ. Auch langfristig lässt sich keine neue relative Stärke ermitteln. Immerhin: Der GD100 als mittelfristiges Trendsignal ist noch positiv. Er liegt bei 50,02 Euro. Daher gilt: Noch gibt es Hoffnung. Überwindet die Aktie 63 Euro wieder, werden die Aufwärtssignale stärker.





