BioNTech-Aktie: Explodieren die Kurse bald wieder?

Die Arbeiten am Corona-Impfstoff laufen beim Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech weiterhin auf Hochtouren. Schon seit einiger Zeit befinden die Studien sich in der dritten und letzten Phase. Im besten Fall dauert es nur noch wenige Wochen, bis eine Zulassung beantragt wird und es können noch in diesem Jahr Impfstoffdosen in Massen produziert und ausgeliefert werden. Da stellt sich die Frage, was bei einem Erfolg eigentlich mit der Aktie passieren wird. Genau damit haben sich kürzlich die Analysten befasst und die Aussichten sind durchaus verlockend.

Die Berenberg-Bank rechnet bei einer Zulassung des Corona-Impfstoffs mit einer massiven Kursexplosionen. Gerechnet wird mit einem Kurs von bis zu 98 US-Dollar, was fast einer Verdopplung der aktuellen Kurse gleichkäme. Dabei handelt es sich aber sogar um eine eher vorsichtige Schätzung. Andere Beobachter halten Kurse von bis zu 185 Dollar für möglich. Klar ist, dass die BioNTech-Aktie im Erfolgsfall ordentlich anziehen würde. Die einzige Frage scheint zu sein, wie hoch die Gewinne ausfallen werden. Das macht den Titel aber noch längst nicht zu einer „sicheren Bank“, denn es gibt weiterhin große Risiken zu beachten.

Trotz der enormen Erfolge in den vergangenen Monaten ist es noch längst nicht beschlossene Sache, dass BioNTech noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff erhalten wird. Auch auf den letzten Metern kann es noch zu Problemen kommen. Im schlimmsten Fall könnte sogar das völlige Scheitern drohen. In einem solchen Fall würde die Aktie wohl ins Bodenlose stürzen. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten ist das Papier unverändert nur für spekulative Anleger interessant, die auch große Risiken bis hin zum Totalverlust nicht fürchten. Von denen scheint es immer weniger zu geben, denn in den vergangenen Tagen hatte die BioNTech-Aktie mit immer größeren Widerständen zu kämpfen.





