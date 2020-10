BioNTech-Aktie: Es hat begonnen!

Nachdem die Corona-Infektionszahlen zuletzt sprunghaft angestiegen sind, macht sich an den Märkten zu Beginn der neuen Woche wieder zunehmend Panik breit. Es geht die Angst um, dass ein neuer Lockdown bevorstehen könnte und die Wirtschaft abermals direkt in Richtung Krise dreht. In genau dieser Situation ist der Bedarf nach einer baldigen Zulassung für einen Impfstoff größer denn je. BioNTech gilt dabei als einer der größten Hoffnungsträger überhaupt. Sollten die bald anstehenden Daten der laufenden Studien positiv ausfallen, wäre eine Zulassung noch in diesem Jahr möglich.

Es ist beachtlich, welche Entwicklung BioNTech in diesem Jahr aufs Parkett gelegt hat. Letztes Jahr um diese Zeit war das Unternehmen den meisten noch vollkommen unbekannt. Das hatte auch seine Gründe, schließlich konnte in mehr als zehn Jahren nicht ein einziges fertiges Produkt präsentiert werden. Seitdem sich die rund 1.500 Beschäftigten voll und ganz auf den Corona-Impfstoff konzentrieren, ist der Mainzer Impfstoff-Entwickler Dauergast in den Schlagzeilen. Die Aussicht auf gute Geschäfte in der Zukunft reichen aktuell aber nicht aus, um den Aktienkurs in die Höhe zu befördern.

Aus Angst vor erneuten empfindlichen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus waren am Montag geradezu panikartige Verkäufe zu beobachten. So ging es etwa mit dem Dax um 3,7 Prozent abwärts und auch die BioNTech-Aktie konnte sich der mehr als schlechten Stimmung nicht entziehen. Hier ging es sogar um satte 6,5 Prozent in Richtung Süden. Damit fällt das Papier wieder unter die 70-Euro-Marke und die erst kürzlich erkämpfte Erholung gehört schon wieder mehr oder weniger der Vergangenheit an.

Die heftigen Verluste bei der BioNTech-Aktie sind zweifellos kein schöner Anblick. Es bleibt aber noch abzuwarten, ob jene als Warnung oder als Chance für einen Neueinstieg betrachtet werden können. Das wird zu weiten Teilen von den nächsten Neuigkeiten rund um den Corona-Impfstoff abhängen. Sollten hier die nächsten Daten überzeugen können, stünde einer Erholung der BioNTech-Aktie selbst mitten im Krisenmodus an den Märkten wenig entgegen. Leider lässt sich aber nicht vorhersagen, was wir hoffentlich bald zu hören bekommen.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

