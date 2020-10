BioNTech-Aktie: Es geht in die heiße Phase!

BioNTech ist derzeit einer der heißesten Anwärter darauf, in westlichen Gefilden als erstes Unternehmen eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff zu erhalten. Die rasanten Fortschritte in der Forschung beförderten in diesem Jahr den Aktienkurs des Biotech-Konzerns in bisher ungeahnte Höhen. Allen positiven Anzeichen zum Trotz ist aber noch längst nichts entschieden. Auch die Konkurrenz arbeitet fieberhaft daran, einen Impfstoff gegen Covid-19 zuzulassen und in Massen zu produzieren. Die große Frage, wer als erstes den großen Erfolg feiern kann, lässt sich noch immer nicht zweifelsfrei beantworten.

Neben BioNTech befindet sich auch Moderna in einer späten Phase der Studien. Jüngst gab es Meldungen wonach eine Notfall-Zulassung noch im Dezember passieren könnte. Das setzt allerdings voraus, dass es im November gute Ergebnisse aus den laufenden Studien gibt. Die Ausgangssituation gleicht sich damit derer von anderen Biotech-Unternehmen. Auch dort ist eine Zulassung nur dann möglich, wenn im Vorfeld bereits gute Ergebnisse abgeliefert werden können. An der Börse wird das Rennen um den Impfstoff mit Hochspannung verfolgt.

Die Erfolgsmeldungen von Moderna sind für Anleger von BioNTech nur bedingt eine gute Nachricht. Am Dienstag ließ sich eine gedrückte Stimmung beobachten. Mit der BioNTech-Aktie ging es bis Handelsschluss um etwas mehr als ein Prozent in Richtung Süden. Dadurch gelang es den Bullen nicht, die Marke bei 80 Euro zu verteidigen. Allerdings muss diese Entwicklung nicht zwingend mit Moderna im Zusammenhang stehen. Schon seit Längerem wird der Titel von einer hohen Volatilität begleitet, was in Anbetracht der unvorhersehbaren Zukunft nicht im Geringsten verwunderlich ist. Es ist davon auszugehen, dass die Kurse auf absehbare Zeit eher wankelmütig bleiben, was genaue Prognosen schwierig bis unmöglich macht.





