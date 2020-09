BioNTech Aktie: Erleichterung!

BioNTech zeigt sich vor dem Endspurt im Kampf um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus vergleichsweise stark. Der Wert konnte bereits im vorbörslichen Handel den aktuellen Aufwärtstrend beeindruckend bestätigen. Der Handel war vergleichsweise rege und deutete auf steigende Notierungen. Kein Wunder: Es dürfte in den kommenden Tagen deutlich spannender werden.

Unglaublich, aber wahr: Der Impfstoff soll nach den Äußerungen des Unternehmens Ende Oktober bis Anfang November zugelassen werden. Wie schon beschrieben muss der Impfstoff demzufolge zuvor vorliegen. Das wiederum würde bedeuten, dass die Meldung über den Erfolg bzw. Nicht-Erfolg der Phase III fast unmittelbar bevorstehen wird.

Experten wissen, dass in dieser Phase die Eindrücke aus den ersten beiden Phasen auf den Kopf gestellt werden können. Noch ist also nichts gewonnen. Nur spekulieren Analysten bereits auf die Meldepflicht des Unternehmens: Wenn der Impfstoff a) Nebenwirkungen produzierte, die schon sichtbar wären oder b) offensichtlich nicht wirkte, müsste BioNTech schon börsenrechtlich eine Mitteilung an den Markt geben.

Ad-hocs sind verbindlich, wenn es gravierende, kursbestimmende Ereignisse gibt. Die scheinen hier indes bis dato noch nicht aufgetreten zu sein. Daraus kann geschlossen werden, dass zumindest die Chance auf einen diesbezüglichen Durchbruch recht groß sein wird.

Dies wiederum ist in Verbindung mit dem Chart im Aufwärtststrend interessant. Denn bis zur Marke von 70 Euro sind keine Hindernisse in Sicht. Selbst darüber, so die Erinnerung, sind kaum Hürden greifbar. Damit würden Charttechniker sich nicht überrascht zeigen, wenn das Allzeithoch bei 92 Euro in den Fokus geriete.

Noch ist dies Zukunftsmusik – die Zukunft ist allerdings für BioNTech sehr greifbar. Die Produktionskapazitäten für den Impfstoff sind bereits geschaffen. BioNTech hat eine Produktionsstätte in Marburg erworben.

from

Finanztrends by Frank Holbaum

