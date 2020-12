BioNTech Aktie – Einfach nur gut!

The trend is your friend! Und jedes neue Hoch bestätigt eine Aufwärtsbewegung. Eine sehr schöne Bestätigung für einen intakten Aufwärtstrend präsentiert nun der Kursverlauf der BioNTech-Aktie! Zum Wochenauftakt konnte der Wert wieder deutlicher zulegen! Mit einem Tagesschlusskurs bei 124,24 US-Dollar wurde ein neues Jahreshoch erreicht. Das jüngste Top von Anfang November bei 115 US-Dollar konnte der Wert sehr knackig übertreffen. Denn der Anstieg vollführte sich mit ansteigenden Umsätzen.

Charttechnisch zeigt sich somit deutliches Kaufinteresse für den Wert. Die Umsätze erreichten hierbei zwar nicht die Spitenwerte von Ende Juli oder Anfang November. Doch gerade das kann auch positiv interpretiert werden. So bleibt noch eine Phase der Euphorie im Wert aus und es ist noch Luft nach oben zu sehen! Zudem gilt jedes neue Hoch einfach als Bestätigung für eine Aufwärtsbewegung. Solange daher auch der gleitende Durchschnitt der jüngsten 50 Tagesschlusskurse nicht unterschritten wird, kann per Definition von einer Aufwärtsbewegung ausgegangen werden. Die 50-Tage-Linie verläuft bei 88,45 US-Dollar. Ein wenig unter diesem Niveau verläuft zudem die seit März 2020 bestehende Aufwärtstrendlinie. Diese notiert knapp über 75 US-Dollar. Letztlich würde sich also das bullishe Gesamtbild erst unter diesen beiden Marken eintrüben!

Luft nach oben ist aus Sicht der Trendanalyse noch vorhanden. Der seit März 2020 bestehende Aufwärtstrendkanal lässt ein Ziel von rund 175 US-Dollar zu – dies wäre das Niveau der oberen Begrenzung des Trendkanals, die sogenannte Rückkehrlinie! Unterstützt wird die positive Stimmung natürlich in den Fortschritten des Biotech-Unternehmens hinsichtlich des Corona-Impfstoffs. So wurde bekannt, dass ein erstes Frachtflugzeug in Chicago gelandet ist – als Test für die Logistik!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.