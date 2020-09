BioNTech-Aktie: Durchbruch?

Keine Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Unter diesem Motto verhielt sich die BioNTech-Aktie in den vergangenen Tagen. Um ganze 8,7 Prozent fiel der Kurs des Biotech-Unternehmens im vergangenen Monat. Allein in den vergangenen fünf Tagen rutschte der Titel um knapp 6 Prozent auf aktuell 54,30 Euro ab. Der Entwicklungsfortschritt des potenziellen Corona-Impfstoffs wird nun den weiteren Verlauf des Aktienkurses dirigieren. Die Vision eines positiven Szenarios würde gleichermaßen Bürger und Aktionäre zufriedenstellen. Doch so lange keine offizielle Zulassung erteilt wird, kann sich niemand auf ein Erfolgserlebnis verlassen.

BioNTech hat große Summen an Fördergelder erhalten um die Forschung und anschließende Produktion eines Corona-Impfstoffs voranzutreiben. In Folge dessen hat das Mainzer Unternehmen eine Produktionsanlage des Schweizer Pharmakonzerns Novartis in Marburg übernommen. Darüber hinaus werden weitere 300 Mitarbeiter BioNTech bei der Produktion unterstützen. In den nächsten sechs Monaten sollen dadurch 250 Millionen Impfstoff Dosen produziert werden. Bei voller Auslastung wird eine jährliche Produktionsmenge von 750 Millionen Dosen angepeilt.

BioNTech trat relativ früh in die dritte Phase der Studie ein und konnte sich daher vorerst vor dem meisten Wettbewerb behaupten. Aktuell befindet sich der potenzielle mRNA-Impfstoff in den Entzügen der dritten Phase. Geplant wurden Tests an 30.000 Probanden, doch nun wurde die Zahl auf 44.000 erhöht. Wenn der Impfstoff alle nötigen Kriterien erfüllt, könnte bereits Ende Oktober eine Zulassung erteilt und erste Dosen an die Bevölkerung vergeben werden. BioNTech zählt zu den wahrscheinlichsten Biotech-Konzernen die einen Impfstoff auf den Markt bringen könnten. Doch bis das der Fall ist müssen alle weiterhin starke Nerven behalten.





