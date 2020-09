BioNTech-Aktie: Droht der Absturz?

Im laufenden Jahr schien die BioNTech-Aktie lange Zeit unantastbar zu sein. Der deutsche Impfstoffentwickler gilt als einer der größten Hoffnungsträger im Rennen um einen Corona-Impfstoff, was die Fantasien der Anleger ins Unermessliche steigerte. Im Hoch konnte der Aktienkurs sich bis auf mehr als 100 Euro steigern. Noch vor rund einem Jahr wurden die Anteile zu einem Bruchteil dessen gehandelt. Es scheint jedoch, als würde die Euphorie mehr und mehr verfliegen. Die Kursentwicklungen der vergangenen Tage lassen nichts Gutes erahnen und es scheint, als würden die Aktionäre zunehmend vorsichtiger werden.

Besonders schmerzhaft war die Entwicklung für die Anleger am Montag. Um fast 4,5 Prozent ging es mit der BioNTech-Aktie bis zum Abend abwärts, die Kurse fielen auf nur noch 51,40 Euro herab. Daraus ergibt sich charttechnisch mehr und mehr ein eher unerfreuliches Bild. Nun spielt die Charttechnik aktuell bei Unternehmen aus dem Bereich der Corona-Impfstoffentwicklung zugegebenermaßen eher eine untergeordnete Rolle. Spätestens das Fallen unter die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke könnte den Verkaufsdruck aber spürbar erhöhen und den Kursverfall noch weiter antreiben.

Nennenswerte Neuigkeiten rund um BioNTech und den in Entwicklung befindlichen Impfstoff gegen COVID-19 gab es zuletzt nicht mehr. Genau das könnte derzeit die Stimmung trüben. Es entsteht der Eindruck, dass die Anteilseigner immer ungeduldiger werden und sich Zweifel am Erfolg der laufenden Studien breitmachen. Das verführt die Anleger dazu, sich von ihren Anteilen zu trennen und noch schnell Gewinne einzufahren. Wie es nun weitergeht und ob BioNTech in Zukunft Milliardeneinnahmen bevorstehen, steht weiterhin in den Sternen. Prognosen über den langfristigen Kursverlauf sind ob der enormen Abhängigkeit gegenüber der Nachrichtenlage so gut wie unmöglich.

