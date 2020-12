BioNTech Aktie – Doch alles schon eingepreist?

So richtig zulegen konnte die BioNTech-Aktie die vergangenen beiden Handelstage nicht mehr! Von jüngst erreichten Top ging es am Dienstag wieder abwärts und am Mittwoch sodann eine Gegenbewegung! Letztlich pausiert der Wert so im Bereich der Marke von 120 US-Dollar. Die vorherigen Gewinnmitnahmen vom Dienstag wurden jedoch mit einem Plus von über 6 Prozent wieder aufgeholt. Die scheinbar stärkere Volatilität ist allerdings in Relation zu den vorherigen kräftigeren Ausschlägen schon fast vernachlässigbar. Zumindest wird aber trotz der erreichten Hochs deutlich, dass Rücksetzer recht zügig auf Kaufinteresse stoßen. Mit ein Grund für die stabile Verfassung natürlich die jüngste Meldung!

So hat Großbritannien dem Impfstoff BNT162b von Pfizer und BioNTech die Zulassung erteilt! Beziehungsweise eine “temporäre Notfallzulassung” gab die MHRA, die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte bekannt. Temporär in dem Sinne, bis eine “normale” Zulassung vorliegt! Letztlich können so schon kommende Woche Impfungen in Großbritannien stattfinden! Weiterhin erwarten die Märkte auch Notfallzulassungen für Europa und die USA! Auch wenn in Deutschland stets betont wird, an den Regularien für eine Zulassung nicht abzuweichen, dürfte einer Zulassung noch im Dezember nichts im Wege stehen!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BioNTech?

Charttechnisch zumindest ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt und erst ein Break der 50-Tage-Linie würde das Bild eintrüben. Dieser gleitende Durchschnitt notiert aktuell bei 90 US-Dollar. Die letzten Tage mit einer Pause im Trend sind allerdings ein leichtes Warnsignal. Denn immerhin zeigen sich Bremsspuren in Form eines Candlestick-Musters, eines potenziellen Trendwendemusters! Denn auch immer dann, wenn ein Kurs nicht mehr auf positive Nachrichten reagiert, wie sonst in der Vergangenheit, besteht das Risiko, dass sich keine neuen Käufer mehr finden! Zudem ist die Konkurrenz in den Startlöchern und hat teils günstigere und vor allem einfacher zu handhabende Impfstoffe in der Entwicklung! Anleger sollten daher hier ihre Positionen nicht mehr in den Verlust laufen lassen!





