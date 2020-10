BioNTech-Aktie – Diese gute Nachricht ging völlig unter!!

Neuseeland ordert 1,5 Millionen Impfstoffdosen von BioNTech! Zulassungsverfahren in Kanada gestartet! Die Corona-Welle geht weiter. Lockdown in Deutschland näher als gedacht! Die News für die BioNTech-Aktie sind positiv. Zuletzt meldete BioNTech am 14. Oktober, dass nicht nur in Sachen Corona-Impfstoff das Unternehmen auf einem guten Weg ist! Denn das Bio-Tech-Unternehmen aus Mainz forscht schon seit längerem in Bereich der Krebsmedikamente! So veröffentlicht BioNTech die ersten klinischen Ergebnisse in der Kooperation mit Genmab und Sanofi mit vorläufigen Daten aus einer Phase-1/2 Studie mit dem Wirkstoff BNT3111 sowie die vorläufigen Daten mit dem Medikament BNT131 aus einer ersten Studie.

Ebenfalls am 14. Oktober gab BioNTech bekannt, dass in Sachen Corona-Impfstoff BNT162b2 nun vorläufige jedoch von Experten überprüfte Daten aus dem Phase-1-Teil der laufenden US-Studie online veröffentlicht wurden. Dies erfolgte im renommierten New England Journal of Medicine oder kurz NEJM. Entsprechende Veröffentlichungen sind relevant, um auch anderen Forschern die Gelegenheit zu geben, die Daten zu sichten um die Ergebnisse abzusichern! BioNTech hält zudem in der Mitteilung fest, dass “eine starke Immunogenität” sowohl bei älteren als auch jüngeren Erwachsenen erreicht wurde. Derartige Ergebnisse und die Transparenz sind auch wichtig, da doch einige Experten die mRNA-Technologie, auf der der BNT162b2-Impfstoff beruht, für experimentell halten und somit noch Skepsis hegen ob der Wirksamkeit und der Produktion!

Die doch recht impulsive Aufwärtsbewegung seit Ende September hat an Momentum verloren. Trotzdem steht die Börsenampel auf grün! Der Aufwärtstrend ist intakt. Die Konsolidierung seit Mitte Juli ist beendet und die gleitenden Durchschnitte notieren unter dem Kurs. Rücksetzer dürften weiterhin auf Kaufneigung treffen!





