BioNTech-Aktie: Diese Fragen sind noch ungeklärt!

Mit den jüngsten Daten zu seinen Forschungen an einem Corona-Impfstoff sorgte BioNTech Anfang der Woche für eine Welle der Euphorie. Bei den Menschen machten sich Hoffnungen breit, dass die Pandemie bald endlich ein Ende finden könnte. An der Börse träumten die Anleger derweil von astronomischen Umsätzen und beförderten die BioNTech-Aktie schlagartig in Richtung Kurshimmel. Obwohl die letzten Ergebnisse zweifelsohne vielversprechend sind, liegt aber noch keine Zulassung vor und es gibt noch einige Fragen, die nicht abschließend beantwortet wurden. Das sollten auch die Aktionäre jetzt im Hinterkopf behalten.

Experten mahnen an, dass es sich bei den Studiendaten von BioNTech lediglich um ein Zwischenergebnis handele. Wie sicher der Impfstoff ist, bleibt noch abzuwarten. Ebenfalls kann noch niemand mit Sicherheit sagen, wie lange er überhaupt Schutz gegen das Coronavirus bietet. Zudem werden beim Transport hohe Anforderungen gestellt, da der Impfstoff eine ständige Kühlung benötigt. Wie damit die gesamte Weltbevölkerung versorgt werden soll, steht in den Sternen. Solange diese Punkte nicht geklärt sind, wird auch Corona nicht über Nacht verschwinden. Und selbst wenn alles glatt läuft, rechnen Experten damit, dass das Virus uns mindestens noch das gesamte nächste Jahr, wenn nicht sogar noch länger permanent begleiten wird.

Die Anleger lassen sich von derart warnenden Tönen bisher noch nicht ansatzweise aus der Ruhe bringen. Von einer Korrektur ist bei der BioNTech-Aktie noch immer nichts zu spüren. Am Mittwoch setzte das Papier seine beeindruckende Kursrallye fort. Zwar fielen die Zugewinne mit 0,76 Prozent deutlich moderater aus als an den vorherigen Tagen. Die Bullen haben aber weiterhin beste Chancen, um die psychologisch sehr wichtige Marke bei 100 Euro ins Visier zu nehmen. Bei Handelsbeginn am Donnerstag stehen die Kurse bei knapp 94 Euro. Allerdings schwingt bei dem derzeit hohen Kursniveau weiterhin die Gefahr von möglichen Gewinnmitnahmen mit.





