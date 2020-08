BioNTech Aktie: Dienstag, 11. August!

Am Dienstag könnte es bei BioNTech sehr spannend werden: Denn dann will das Unternehmen nicht nur die Zahlen für das 2. Quartal 2020 veröffentlichen. Es soll auch ein Update im Hinblick auf die Entwicklung im vorigen Quartal geben, inklusive einer Präsentation. Diese Präsentation soll im Rahmen eines „webcast“ vorgestellt werden und auf der Internetseite des Unternehmens findet sich ein Link, unter dem die Präsentation abgerufen werden kann. Dort finden sich auch Angaben, wie man sich beim zu den Quartalszahlen angekündigten „conference call“ einwählen kann.

Natürlich kommt bei der BioNTech Aktie zumindest ein Teil der Phantasie durch einen möglichen Coronavirus-Impfstoff zustande. Bei den vorigen Quartalszahlen hieß es von BioNTech noch, dass es damals „vier Impfstoffkandidaten“ gab. Das eigene Impfstoffprogramm („BNT162“) gegen COVID-19 nutze die „firmeneigene mRNA-Plattform“. Mal sehen/hören, was es dazu am Dienstag für ein Update geben wird. Ein finanzieller Aspekt: Per 30.3.2020 hatte BioNTech laut eigenen Angaben liquide Mittel in Höhe von rund 452 Mio. Euro. Im 1. Quartal 2020 lag der Umsatz bei 27,7 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 26,2 Mio. Euro). Die Forschungs- und Entwicklungs-Aufwendungen lagen in Q1 2020 demnach bei 65,1 Mio. Euro.

