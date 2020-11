BioNTech Aktie: Darum ist sie nicht aufzuhalten!

Zuversicht – wer kann das nicht gebrauchen in diesen Tagen? Das weiß man auch beim Unternehmen BioNTech. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Partnerfirma Pfizer hat BioNTech bekanntlich gute Chancen, den ersten Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Der BioNTech Aktie hat das daraufhin mächtig Auftrieb gegeben.

Doch die Zulassung eines Corona-Impfstoffs ist nur der erste Schritt. Im Anschluss daran müssen Produktion, Beschaffung und Verteilung gewährleistet sein. Wie das Finanzportal „finanzen.net“ berichtete, hat BioNTech-Finanzvorstand Sierk Poetting den Zeitungen der VRM-Gruppe dazu ein Interview gegeben. Demzufolge habe sich der BioNTech-Manager optimistisch gezeigt: BioNTech sei in der Lage, die Produktion seines Corona-Impfstoffs im ersten Halbjahr 2021 massiv zu steigern. Das dürfte Anleger, die BioNTech-Aktien halten, gefreut haben. Auch das Thema Kühlung des Corona-Impfstoffs aus dem Hause BioNTech kam zur Sprache. Da die Impfungen in Zentren stattfinden sollen und nicht in Hausarzt-Praxen, wäre dieser Umstand durchaus handhabbar. Trockeneis zur Kühlung könnten demnach zum Beispiel die jeweils ansässigen Freiwilligen Feuerwehren liefern, hieß es. Darüber hinaus forsche man bei BioNTech daran, die Lagerung weiterentwickelter Corona-Impfstoffe zu vereinfachen. So viel Zuversicht dürfte die BioNTech Aktie erneut beflügeln. Auch mittelfristig sehen Finanzexperten die BioNTech Aktie durchaus auf einem guten Weg.

