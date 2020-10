BioNTech Aktie: Darauf warten alle!

Wie Spiegel-Online am Freitag berichtete, machen jüngste Äußerungen des BioNTech-Chefs, Ugur Sahin, Hoffnung. Denn in einem Videointerview mit den regionalen Verlag VRM, soll sich der Chef des Unternehmens BioNTech zuversichtlich hinsichtlich des ersehnten Corona-Impfstoffs gezeigt haben. Demnach könnten die Daten der Wirksamkeitsstudie zum Corona-Impfstoff schon bald vorliegen. Sollten sich diese als positiv erweisen, so könnte BioNTech bereits Mitte November die US-Zulassung für den Impfstoff beantragen. Das dürfte denn auch die BioNTech-Aktie nach oben katapultieren.

Die Suche nach einem möglichen Corona-Impfstoff beschäftigt derzeit die ganze Welt. Auch auf den Handel wirkt sich das Wettrennen der Pharmafirmen aus. Jede Meldung führt zu erneuten Ausschlägen bei den Wertpapieren der beteiligten Unternehmen und beeinflusst den Kursverlauf etwa der BioNTech-Aktie. Die BioNTech Aktie zeigte sich demzufolge dann auch jüngst wieder im Plus. BioNTech und die Partnerfirma Pfizer aus den USA gehören im Wettlauf um den Corona-Impfoff neben dem britischen Unternehmen AstraZeneca zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Die Äußerungen des BioNTech-Chefs unterstreichen das: Mit ersten Daten der Wirksamkeitsstudie rechne man für Anfang November, so Sahin. Wenn die Ergebnisse es zuließen, stehe einem baldigen Antrag auf Zulassung des Impfstoffs gegen das Corona-Virus nichts mehr im Wege. „Wir werden in zwei Wochen sicherlich schlauer sein“, zitiert der Bericht den BioNTech-Chef. Das dürfte dann vermutlich auch die Besitzer von BioNTech-Aktien freuen.

from

Finanztrends by Claudia Wallendorf

