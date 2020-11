BioNTech-Aktie: Darauf hat die Welt gewartet!

Nach langem Bangen und Hoffen könnte es am heutigen Freitag endlich soweit sein. BioNTech wird wohl endlich die lang ersehnte Notzulassung für seinen Corona-Impfstoff in den USA beantragen. Das ließ zumindest der Chef Ugur Sahin in einem Interview mit CNN verlauten. Die ersten Dosen sollen dann schon vor Jahresende ausgeliefert werden. Ob das klappt, liegt allerdings nicht allein in der Hand von BioNTech. Dafür müssen auch die zuständigen Behörden in den USA mitspielen. Erst vor knapp zwei Wochen veröffentlichte das Unternehmen aussichtsreiche Daten aus den laufenden Studien.

Für die Anleger könnte das Timing kaum besser sein. Nachdem die BioNTech-Aktie in Folge der zuletzt guten Nachrichten nur so in die Höhe katapultiert wurde, kam es im Laufe der aktuellen Woche zu einer heftigen Korrektur. Jene schickte die Kurse zeitweise um rund 20 Prozent in Richtung Kurskeller. Die Aussicht auf die Zulassung sorgt wieder für bessere Laune. In freudiger Erwartung schickten die Käufer das Papier am Donnerstag wieder um 4,5 Prozent in die Höhe. Sollte am Freitag tatsächlich die Zulassung offiziell beantragt werden, wären noch weitere Zugewinne drin. Im besten Fall gelingt es der BioNTech-Aktie, sämtliche Abschläge seit Wochenbeginn schnell wieder aufzuholen.

Selbstredend ist die BioNTech-Aktie alles andere als eine sichere Bank. Je höher die Kurse steigen, desto greifbarer wird die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Dass diese den Titel enorm belasten können, dafür waren die letzten Tage der beste Beweis. Beruhigend dürfte auf die Aktionäre aber der langfristige Chart wirken. Dort ist unverändert ein mehr als deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Selbst der heftige Kurssturz konnte daran nicht im Ansatz rütteln und mit dem bevorstehenden Rollout des Corona-Impfstoffs (so die Behörden sich nicht querstellen) ergibt sich für das kommende Jahr viel Potenzial für neuerliche Kursrekorde. Ganz nebenbei könnte der Konzern auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, der Corona-Pandemie ein Ende zu bereiten.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.