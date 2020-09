BioNTech-Aktie: Darauf haben die Anleger gewartet!

Lange Zeit war es ruhig geworden um BioNTech. Zwar war die Aktie des Impfstoffentwickler stets ein heißes Thema an den Börsen. Rund um die Studien zum in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff gab es aber nur noch wenig zu hören. Die Funkstille führte bei nicht wenigen Anlegern zu Ungeduld, was schlussendlich auch die Kurse in die Tiefe zog. Von Ende Juli bis Ende August ging es so um fast 50 Prozent abwärts. Die BioNTech-Aktie hatte also definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Zu Beginn der neuen Woche gibt es nun aber endlich Neuigkeiten, welche die Stimmung an den Märkten wieder heben können.

Das Paul-Ehrlich-Institut erteilte BioNTech sowie dem Partner Pfizer die Genehmigung dazu, Studien zu Corona-Impfstoffen ab sofort auch in Deutschland durchführen zu können. Damit dürfte das Ziel näher rücken in hiesigen Gefilden erfolgreich eine Zulassung zu erhalten. Gerüchten zufolge könnte es bereits im Oktober soweit sein. Im Erfolgsfall winken Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich. Das gilt insbesondere dann, wenn der Impfstoff der Mainzer vor der Konkurrenz die Marktreife erreicht. Für ein eben solches Szenario sehen die Vorzeichen aktuell alles andere als schlecht aus.

Mit solchen Nachrichten im Rücken ist es nicht weiter verwunderlich, dass die BioNTech-Aktie am Montag große Sprünge in Richtung Norden unternahm. Bis zum Nachmittag konnten die Kurse um 8,6 Prozent in die Höhe klettern mit noch viel Luft nach oben. Allerdings schwingt in der aktuellen Entwicklung auch ein gewisses Risiko mit. Nur eine schlechte Nachricht reicht aus, um wieder für herbe Verluste zu sorgen. Es ist davon auszugehen, dass die Aktie auch in den kommenden Wochen mit einer hohen Volatilität zu kämpfen haben wird. Da soll die Zugewinne vom Montag aber in keiner Weise schmälern.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.