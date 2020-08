BioNTech Aktie: Auf zu neuen Rekordwerten?

Die BioNTech Aktie profitiert von den allgemein guten Entwicklungen an den Börsen. Die Aktie konnte nach der ersten Rekordjagd zunächst keine besonders gute Entwicklung aufweisen, der Kurs ging von rund 100 USD auf etwa 50 USD nach unten. Inzwischen hat es die Aktie aber wieder nach oben geschafft, auch an der 100er Marke wurde wieder gekratzt. Nach dem Erreichen der 100er Marke gerieten die Käufer allerdings in die Defensive.

In den letzten drei Tagen ist deutlich zu erkennen, dass die Aktie durch Gewinnmitnahmen beeinflusst wurde, der Kurs liegt nach dem Anstieg nun wieder bei rund 70 USD und damit bereits 30 % unter dem erreichten Jahreshoch.

Einmal haben wir hier eine mögliche Gegenbewegung nach oben, die sich aus der starken Korrektur nun ergeben könnte. Trendtechnisch ist weiterhin der Aufwärtstrend gut zu erkennen, der zu Beginn des Jahres angestoßen wurde. Zum anderen könnte die initiierte Abwärtsbewegung auch noch ein paar Tage weitergehen, bevor vielleicht neue Unternehmensmeldungen den Kurs in eine Richtung schicken.





