BioNTech-Aktie – Anleger warten auf handfeste Ergebnisse!

Die jüngsten Quartalsdaten als auch ein positiver Ausblick des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech haben die Anleger eher kalt gelassen. Vielmehr mussten die BioNTech-Titel nochmals Kursverluste hinnehmen. Charttechnisch ist die Aktie von BioNTech jedoch sehr interessant, da gegenwärtig eine Käuferzone – eine Unterstützungszone im Bereich der 50-Tage-Linie und einer Aufwärtstrendlinie getestet wird. Eine Ablösung vom aktuellen Niveau wäre ein positiver Impuls. Die Hoffnung und Zuversicht der Anleger auf eine erfolgreiche Zulassung des Covid19-Impfstoffs könnten dann wieder zulegen!

Für Zurückhaltung der Anleger sorgt aber ganz einfach, dass nicht nur BioNTech in den Startlöchern steht, um seinen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Eine größere Studie läuft an und das Unternehmen ist bestrebt, noch im Oktober die Zulassung beantragen zu können. Doch die Konkurrenz schläft nicht – so teilte erst jüngst das Pentagon mit, dass die US-Regierung in einem Vertrag mit der US-Biotech-Firma Moderna vereinbart habe, 100 Millionen Dosen des derzeit hoffnungsvollsten Impfstoffs zu erhalten – zum Ende 2020!

Doch trotz der Konkurrenz – mit Pfizer hat BioNTech einen starken Partner an der Seite. Und letztlich schon einen Großteil einer möglichen Produktion verkauft. So könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Erfolgsmeldungen den Kurs wieder steigen lassen.



