BioNTech-Aktie: Alles oder nichts!

Die Arbeiten an einem Corona-Impfstoff laufen bei BioNTech derzeit auf Hochtouren. Bereits seit einiger Zeit haben die Studien die dritte und letzte Phase erreicht und im besten Fall könnte es noch in diesem Jahr zu einer Zulassung kommen. Damit das gelingt wurden die Studien in den USA kürzlich ausgeweitet. Statt bisher 30.000 Probanden sollen nun 44.000 entweder den Impfstoff oder ein Placebo erhalten. Bei den neuen Teilnehmern sollen auch Menschen ab 16 Jahren erfasst werden. Im besten Fall bestätigt sich nicht nur die Wirksamkeit des Wirkstoffs, sondern es können auch schwerwiegende Nebenwirkungen ausgeschlossen werden.

Die fieberhafte Suche nach einem Impfstoff rückte BioNTech im Krisenjahr 2020 sprunghaft ins Interesse der Anleger. Letzter Jahr um diese Zeit wussten nur die wenigsten, dass BioNTech überhaupt existiert. Heute ist das Mainzer Unternehmen schon fast ein Dauergast in den Schlagzeilen. Der Corona-Impfstoff bringt große Chancen mit sich, die Risiken fallen aber ebenso hoch aus. Im Erfolgsfall winken Milliardengewinne und ein enormer Anstieg des Aktienkurses. Sollte es auf den letzten Metern hingegen noch zu einem Fehlschlag kommen, könnte die BioNTech-Aktie leicht in die Bedeutungslosigkeit fallen.

Zuletzt gab es keine nennenswerten Neuigkeiten mehr rund um BioNTech. Das führt an der Börse schnell zu Ungeduld. So auch am Mittwoch, als es bis zum abendlichen Handel um etwas mehr als ein Prozent bergab ging. Grundsätzlich hat sich nichts an den weiteren Aussichten geändert, die voll und ganz vom Erfolg oder Misserfolg des Corona-Impfstoffs abhängen. Unter dem Strich gleicht ein Investment in die BioNTech-Aktie zu weiten Teilen einem Glücksspiel. Das wird immer mehr Marktteilnehmern klar, weshalb die Euphorie im Vergleich zu Juni und Juli wieder deutlich nachgelassen hat.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

