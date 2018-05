BioMarin Pharmaceutical-Aktie: Grünes Licht für Palynziq beflügelt den Biotech-Titel! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "BioMarin Pharmaceutical":

Die mit Spannung erwartete Entscheidung der FDA sei da: Und es habe grünes Licht für Palynziq (Pegvaliase) zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung Phenylkentonurie (PKU) bei Erwachsenen gegeben. Das BioMarin-Präparat solle ab Ende Juni in den USA erhältlich sein. Die Therapie von BioMarin solle im Jahr nach Berücksichtigung von Rabatten 192.000 Dollar kosten.



Die BioMarin Pharmaceutical-Aktie habe auf die Nachricht nachbörslich mit einem deutlichen Kursanstieg von fünf Prozent reagiert. Analysten hätten sich ebenfalls optimistisch geäußert. Im Schnitt würden sie Umsätze von Palynziq in Höhe von 620 Millionen Dollar bis 2024 erwarten.



Nicht zuletzt die jüngste Zulassung sowie die aussichtsreiche Hämophilie-A-Therapie würden BioMarin zu einem heißen Übernahmekandidaten machen. Der nächste wichtige Widerstand, den es zu überwinden gelte, sei das Jahreshoch bei 93,44 Dollar. Die nächste bedeutende psychologische Hürde warte bei 100 Dollar. Gelinge der Ausbruch aus dem langen Seitwärtstrend, könnte der Biotech-Titel deutlich an Fahrt gewinnen.









Risikobereite Anleger legen sich ein paar Stücke ins Depot, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2018)