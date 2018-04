Billionenmarkt – DAX sucht seine Partystimmung

Die Amerikaner an der Nasdaq legen seit Wochen vor und treiben ihren teuren Aktienmarkt mit Rückenwind von Donald Trump und seiner Steuerreform auf neue Rekordlevels. Im Zuge der Diskussion um die Strafzölle gab der NASDAQ etwas nach und auch der DAX konnte lange Zeit nicht nachziehen und gab deutlich nach und Anleger fragen sich, ob noch solide Bewertungen oder schon Gier den Ton angeben. Beim Dax greifen Anleger beispielsweise zu einem Bonuspapier wie der WKNund einer Renditeewartung von knapp 7 Prozent p.a.

Günstig handeln können Sie dieses Produkte zum Beispiel beim Broker DEGIRO.

Zwei Monate nahm sich der DAX Zeit im Januar für sein neues Rekordhoch. Seit Anfang November fanden Investoren die nach gängigen Maßstäben sehr teuren S&P 500 und Dow Jones attraktiver, bekamen deutsche Aktien auch wegen des starken Euro und seiner Rally auf 1,25 Dollar kaum ein Bein auf den Boden. Doch dann entflammte die Investorenliebe neu. Der DAX ist in Kurs-Gewinn-Verhältnis-Maßstäben weitaus attraktiver als die US-Konkurrenz, die Stimmung für Deutschland ist prächtig, was die jüngsten Konjunkturdaten ebenso unterstreichen wie der ZEW-Index.

Kopfschütteln angesichts des Trends

Einige Investoren waren jedoch besorgt ob der Dauer des jüngsten Bullenmarkts, der vor allem in Sachen Stabilität fast beängstigend wirkt. Niemals zuvor in der Geschichte gab es eine derart lange Phase, in der weder DAX noch Dow Jones oder S&P 500 einen wirklich schwachen Handelstag mit Verlusten von zwei oder drei Prozent hingelegt hätten, niemals zuvor war eine nennenswerte Korrektur derart lange her.

Über ActivTrades können Sie sowohl die Demo testen, als auch bei dem Online-Broker direkt ein Konto eröffnen. Schauen Sie dazu einfach mal auf deren Webseite vorbei…

Die Experten großer Banken erwarten allesamt ein prima Aktienjahr 2018, dass sich viele DAX-Titel weit von ihren langjährigen Durchschnitten in Sachen Kurs-Buchwert-Verhältnis entfernt hatten, wurde im Januar einfach ignoriert. Adidas, Infineon, Deutsche Post oder auch Thyssen liegen bei fast dem Doppelten des Buchwert-Durchschnitts der letzten zehn Jahr – wir hatten es in der finanzmarktrunde gezeigt.

Optimismus überall

Eingepreist, sprich in die Kurse vorab einkalkuliert, wird hingegen ein sattes weltweites Wirtschaftswachstum für die vom Export abhängigen deutschen Firmen. Volkswirte sind zuversichtlich, dass die Wachstumsrate 2018 stark bleibt, so machen im DAX doch Zykliker, also Unternehmen aus konjunkturabhängigen Sektoren, 55 Prozent des Indexgewichts aus und damit mehr als in fast jedem anderen Index der Welt.

Wie sehr beschleunigt sich das US-Wirtschaftswachstum?

Gestützt werden könnte die Weltwirtschaft in diesem Jahr von der US-Wirtschaft, deren schuldenbasiertes Wachstum jüngst zu einem erneuten Government-Shutdown geführt hat. Risiken dieser Gelddruckpolitik werden momentan ignoriert und die Neigung, sein Depot abzusichern oder defensiv zu agieren ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr, Fondsmanager sind euphorisch.

Dass die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen zuletzt mit einem Niveau von 2,8 Prozent merklich anzogen, wird noch vernachlässigt und bremst die Aktienparty an der Nasdaq nicht. Das Kuriose – gerade im Vergleich zu den USA sieht der DAX noch billig aus. So ist das 2018er-KGV für US-Aktien aus dem S&P 500 auf 19 geklettert, was im langfristigen Vergleich nichts anderes als irre teuer ist.

DAX überzeugt mit einer guten Dividendenrendite

Die Argumente für den DAX entstehen daher primär im Vergleich. So sagen Analysten für 2018 einen Anstieg der Gewinne der DAX-Unternehmen um knapp 11 Prozent auf 985 Punkte vorher, gefolgt von einem Plus von 8,8 Prozent auf 1.071 Punkte. Deshalb erfolgt der Rekord und das Comeback beim DAX jetzt fast zwangsläufig, zumal er mit einem 2018er-KGV von 13,5 bei Weitem nicht so hoch bewertet ist wie der S&P500. Allerdings liegt die Bewertung auch in Deutschland um 15 Prozent über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Die Dividendenrendite von 2,8 Prozent ist im Vergleich zum Zinsmarkt attraktiv.